Lindesnes kommune og Akson

Elisabeth Lindland, Lindesnes MDG. Vis mer Arkivfoto: Petter Emil Wikøren

– Aksons valg av et journalsystem fra én leverandør, åpner for at det bare blir de store internasjonale leverandørene som får bli med og gi tilbud. Det blir et alvorlig tilbakeslag for norske helseteknologi og norske kunnskapsmiljøer, skriver Elisabeth Lindland i dette debattinnlegget.