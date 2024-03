Du er ikke den eneste som reagerer på høy bompengeavgift – ordfører Alf Erik Andersen. Du har mange med deg med samme meninger. Når en biltur tur/retur hovedstaden matcher det en sydentur for noen år siden kostet, er noe riv ruskende galt.

I begynnelsen av 2000-tallet bestemte jeg meg for å ha vinterhalvåret på Solkysten i Spania, og ble fraktet fra Mandal med et buss-selskap som tok opp passasjerer langs E18 og kjørte til Oslo - via Kielferja - og gav oss en uforglemmelig busstur nedover Europa like til Andalucia og Torremolinos. Hva busselskapet betalte i bompenger, vet jeg ikke. Men bilturen var overkommelig i pris, selv med flere hotellovernattinger underveis.

At sjåførene unngikk de flotte EU-finansierte motorveiene (Europaveiene?), skyltes ikke bompenger, men at solhungrige nordmenn «skulle av» langs kysten fra Valencia til Malaga. Om sjåførene returnerte hurtigst mulig på «den nye motorveien», vet jeg ikke. Men én ting er sikkert; fastboende på Solkysten og turister kjørte aldri motorveien - som gikk få kilometer inn fra kysten.

«For bompenger! Nei!» Heller tut og kjør og trafikkaos på hovedveien gjennom alle byene som hadde vokst seg fra pittoreske fiskerlandsbyer til turistbyer. Og ville en inn i landet å oppleve «alle de hvite byene», kunne en kjøre under motorveien og komme seg opp på - las carreteras - landeveiene som bandt de gamle byene sammen. Der var det ikke bompenger, men en kunne støte på gjetere med saueflokkene sine.

Jeg er enig med ordføreren: Er jeg nødt til å ta en biltur østover, blir det på «gamleveien». Men aller helst reiser jeg kollektivt; for en «honnør» bussbillett - for om lag et år siden - fra Skjebstad til sykehuset i Arendal kostet 67 kroner.

Gulla Lind