Denne uken kunne vi lese i avisene at Drammen kommune muligens sitter med ulovlig kommunestyrevedtak; de har vedtatt å kun ta imot flyktninger fra Ukraina. 29 representanter fra posisjonspartiene har altså definert hvilke land de ønsker å ta imot flyktninger fra og representanter fra opposisjonspartiene reagerer sterkt, ved å blant annet kalle det «rasisme satt i system». Kommuneadvokaten hevder vedtaket er ulovlig og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna peker på at kommuner ikke kan stille krav til flyktningers nasjonalitet eller familiesituasjon.

I forrige ukes kommunestyre ble lignende forslag reist av representant Håland fra Konservativt; partiet anmodet om at kommunen bosetter flyktninger fortrinnsvis fra Ukraina. Forslaget skapte naturlig nok en opphetet debatt hvor Håland måtte svare ut hvorfor han mener ukrainske barn både lærer norsk bedre og leker bedre med andre barn i barnehagen, sammenlignet med flyktninger fra andre land. Vi kan for egen del si at vi ikke ble klokere av svaret hans.

Vi skal ha respekt for at vi har forskjellige verdimessige plattformer som politikere, men slike saker, og forslag, bør minne oss på å trå varsomt. Definisjonsmakt over hvem som er hvilke flyktninger som vil «passe best inn» i lokalsamfunnet vårt er ikke opp til oss å vedta – heldigvis. Og når enkelte representanter beveger seg i en slik retning mener vi, i likhet med kommuneadvokaten i Drammen, at det er diskriminerende og i strid med nasjonale og internasjonale regelverk. Vi må innrømme at vi nok ble litt overrasket over at et slik forslag ble fremmet og like overrasket over at fire representanter fra FRP valgte å støtte forslaget fra Konservativt. Samtidig ble vi også i like stor grad lettet og glad over at flertallet i vårt kommunestyre har vedtatt at vi kan si ja til bosetting av 100 flyktninger i 2024 – helt uavhengig av nasjonalitet. Vi mener det sender et signal om et kommunestyre som stort sett er inkluderende og som viser forståelse for de mange kriser og kriger som finnes i hele verden.

For til syvende og sist; en flyktning er en flyktning – uavhengig av nasjonalitet!

Mariann Amstrup-Sondresen, Morgan Salminen og Britney Røyland, kommunestyrepresentanter for Lindesnes SV