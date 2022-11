Positivitet angående vår lokalavis Lindesnes fra ein mandalitts blikk

– Avisen trenger også engasjerte innbyggere for å få impulser både positive og negative, slik blir man skjerpet. For min egen del vil si at mye positivt skjer, og jeg vil takke redaktør og redaksjonen for mange bra reportasjer, skriver Einar Danielsen i dette debattinnlegget.