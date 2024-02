I debatten som pågår i det offentlige rom har jeg registrert uttalelser om at vi ikke trenger flere arbeidsplasser i Lindesnes kommunen. I kraft av erfaring og kunnskap på området vil jeg som NAV leder kommentere disse påstandene.

I 2013 hadde jeg mitt første innlegg om utenforskap til politikerne i Mandal kommune. Innlegget avsluttet jeg med oppfordring til politikerne om å tilrettelegge for næringsutvikling hvis de ville gjøre noe med utenforskapet. Den gang var oppfordringen erfaringsbasert.

I ettertid har det vært forsket mer på utenforskap. Utenforskapsproblematikken er sammensatt.

I 2016 pekte forskerne Dag Ellingsen og Jon P. Knudsen i denne avis på mangel på arbeidsplasser som en av de viktige årsakene til den høye andelen uføre i regionen.

Knudsen uttaler til avisen at han tror at regionen er avhengig av næringsutvikling og samferdselsutbygging for å løse utenforskapsproblematikken. Han uttaler videre at han tror man må fart på næringslivet for å snu dette.

NAV utgir annethvert år en omverdensanalyse. Denne tar for seg samfunnstrender som påvirker arbeids og velferdsområdet mot 2040. Rapporten peker på at det ventes størst vekst i sysselsettingen i tjenesteytende næringer. For offentlig sektor gjelder det særlig helse- og omsorgsnæringen.

Det ventes færre sysselsatte i oljenæringen, varehandel og industri. For varehandelen skyldes det automatisering og økt netthandel. Nedgangen i industrien skyldes blant annet ringvirkninger fra nedgangen i olje- og gassnæringen.

I Lindesnes kommune er det sysselsatt flest i helse og sosialtjenester. Mens industri er den nest største næringen. Basert på forskningen og vår erfaring fra NAVs arbeid i kommunen, tror vi at det vil være vanskelig å snu utviklingen og få ned utenforskapet uten en økning i antall arbeidsplasser.

Jeg vil fortsatt oppfordre politikerne til å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen hvis de ønsker å gjøre noe med utenforskap.

Sissel Wiig,

Leder NAV Lindesnes