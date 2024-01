Vi er på vei inn i et nytt år, og for meg og flere andre ligger det en spennende russetid foran oss. Vi gleder oss, selv om det skrives mye negativt om russen i media. Vi kan blant annet lese at feiringen er ekskluderende og har gått helt over styr – den er i hvert fall ikke det den en gang var.

Mandalsrussen 2024 vil uansett gjøre sitt ytterste for å få en inkluderende russefeiring der alle er med. Vi arrangerer ulike arrangementer i skoletiden, vi arrangerer russekroer og andre samlinger alle er inviterte. Vi har også laget en felles russegenser som er delt ut gratis til alle i kullet som ønsket en.

I år igjen er det Kreftforeningen som får alt av russens overskudd. Vi har allerede begynt å samle inn penger ved kakesalg og salg av tennbriketter på julemarked. Nå over nyttår kommer russen for å samle pant rundt om i byen, så gjerne spar på tomflaskene! Pengene fra panteaksjonen går selvfølgelig til Kreftforeningen.

Videre så gleder russen seg masse til å skape liv i Buen med årets russerevy, «Javel se det». Vi lover god stemning med dans, sang og ikke minst masse gøyale sketsjer. Russen er allerede i gang med å øve inn danser og sketsjer, og vi ser virkelig fram til å vise dere revyen første helgen i mars. Billettene ligger allerede ute, så det er mulig å starte året med å kjøpe en billett eller to.

Mandalsrussen ønsker alle et riktig godt nyttår!

Emily Berge, russepresident for mandalsrussen 2024