Alle eldre kvinner og menn i Norge skal selvsagt være trygge på at når de trenger det, så må sykehjemsplassene være tilrettelagte og klare. Det skal selvsagt stå en plass klar til å ta imot dem – den dagen våre elder trenger plass. Derfor er det helt nødvendig at nye sykehjem, omsorgsboliger og eldrehjem bygges ut for at også ektepar skal kunne leve sine liv sammen.

De som får en syk eldre ektefelle skal tilbys å være sammen med sin kjære i alle sammenhenger som brukeren mener han eller hun trenger. Det er etter min og Kleppelista sin mening «en stor skam» når vi ser eksempler på at eldre ektepar skilles med tvang fra hverandre i Lindesnes og Norge.

Grethe Olsen,

Kleppelista i Lindesnes