Norge har byttet ut prinsippet om fredsforhandlinger med et nytt prinsipp: Militær seier først! Norge finansierer krigene i Ukraina og indirekte Israel med levering av bomber, fly, båter, kanoner og opplæring av marine-, fly- og infanteripersonell. Den norske regjeringa lar i stor grad USA og NATO styre vår utenrikspolitikk med fare for at Norge trekkes inn i konflikter vi ikke ønsker å være en del av.

Nå er situasjonen:

Mer enn 500.000 drepte på 2 år i Ukraina og Russland

Mer enn 30.000 drepte på få måneder i Palestina

En stor flyktningestrøm med fortvilte mennesker skaper problemer

Bebyggelse, infrastruktur, dyrka mark og mye natur er jevnet med jorda

Klimaskadene av krig har gjort det umulig å nå klimamålene

Gjennom flere tiår har skiftende regjeringer, og ikke minst åtte år med H, Frp, V og KrF og påfølgende år med Ap og Sp i regjering, gjort verden til et farligere sted. Dette skyldes en bevisst krigshissende argumentasjon mot andre samfunnsformer enn vår egen over lang tid. Grunnen for dette kan ha vært ønsket om å blidgjøre USA med baser på norsk jord, kjøp av F35-fly, styrke norsk våpenindustri og kanskje også et ønske om å gi Nato-sjefen vår støtte i sine bestrebelser på å vise fienden hvem som er sterkest og klokest og best i denne verden.

Vi trenger våpenhvile og fredsforhandlinger nå. Vi trenger dyktige fredsforhandlere og en sterk opinion i Russland, vesten og USA, som igjen kan sette fredsforhandlinger først fremfor militær seier.

Rødt Lindesnes ber om:

Våpensalg til krigførende makter må stoppes og igjen bli et etisk prinsipp

Våpenhvile i Palestina og Ukraina

Sanksjoner mot Israel på samme måte som mot Russland

Stortinget må avvise forslaget om flere amerikanske baser på norsk jord

Fredsnasjonen Norge må gjenopprettes og basepolitikken fra 1949 må gjeninnføres

Rødt Lindesnes vil ha Norge ut av Nato

Opprustningen må stoppes

For Rødt Lindesnes,

Petter Thilesen