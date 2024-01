Nå skjer det igjen. Tiltakshaver for Sodevika er igjen ute og prøver å skape et glansbilde av sin virksomhets viktige påvirkning på økonomien i kommunen vår.

Nå er det illusjonen om at en adresseendring på datterselskapet B&G Stein AS til Lindesnes vil gi skattepenger til kommunen.

I l-a.no leser vi «Det er rettferdig å gi noe tilbake, sier Knut Yngve Fidjestøl, prosjektutvikler i B&G AS». Dette føyer seg bare inn i rekken av utsagn, muntlige og skriftlige som skal gi et inntrykk av at dette blir viktige inntektskilder for kommunen vår.

Igjen, når en går nærmere inn på dem så har de ingen reell effekt da selskapsskatten fortsatt vil gå til staten.

Det begynte med illusjonen om 1200 arbeidsplasser skrevet svart på hvitt i forslaget til detaljreguleringsplan. Det skulle bygges betongvindmøller, én i uka. Det som ikke ble nevnt var at det ikke var noen aktør som sto klare, eller at det slett ikke var rett fram for noen å vinne fram med konseptet som ble presentert i konkurranse med over 130 andre konsepter.

Nå når planen ikke lenger var så sikker, trekker de en ny ikke-sak opp av hatten.

Jeg håper at nok politikere i kommunen vår klarer å se gjennom denne kunsten å selge drømmer gjennom enten manglende kunnskap eller rett og slett løgn og bedrag.

Kjetil Kleven