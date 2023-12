Man har nemlig mulighet for å påklage et «endelig» vedtak fattet av statsforvalter videre til sivilombud, som synes å være alt det som statsforvalter ikke er.

Jeg har i de senere år blitt temmelig vant til å skrive søknader med henhold til behov som ikke er dekket av det offentlige der saksgangen synes å være temmelig rett fram.

Og jeg er temmelig sikker på at det fins mange andre som meg der ute, som på et tidlig tidspunkt rett og slett har gitt opp søknadsprosess på grunn av sen saksbehandling og/eller arrogant opptreden fra det offentlige i form av kommunal forvaltning og statsforvalter. Man møter på mange måter et ansiktsløst monster der ansvaret pulveriseres etatene imellom.

Man søker til kommunens forvaltning og får avslag.

Avslag ankes videre og går etter hvert videre til statsforvalter som stort sett endelig stadfester avslaget. Enkelt og greit. Eller er det nå så enkelt og greit?

I forbindelse med nok et avslag fikk jeg hjelp av en advokat til å påklage dette avslaget, og inni det han skrev bet jeg meg spesielt merke i noen få ord som jeg vil tillate meg å gjengi her:

«Kommunens plikt til å sørge for nødvendige og forsvarlige tjenester innebærer blant annet at kommunen skal tilby en person nødvendig hjelp når de blir gjort oppmerksom på personens hjelpebehov.

Det gjelder uavhengig av om det er søkt om tjenester eller ikke.

Tjenesten som tilbys skal holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.

Tjenesten skal være helhetlig, koordinert og gi et verdig tilbud.»

En kan ut fra teksten her lese seg til at kommunen faktisk har ganske mange plikter å forholde seg til, og om de ikke fyller disse vil dette i så tilfelle utløse en plikt om eksempelvis å yte omsorgsstøtte til pårørende som rent faktisk må fylle den rollen som egentlig er kommunens plikt.

Jeg vil også ta for meg statsforvalters rolle innen helse og omsorg. Disse skal være en uavhengig etat som skal etterse kommunens vedtak for å sikre borgeres rett til en forsvarlig saksbehandling.

I mitt tilfelle, og også der jeg har snakket med personer i andre tilfeller, synes det som om statsforvalter stort sett stadfester kommunens vedtak, uansett hvor urettferdig dette vedtaket synes å være. Man kan altså ikke legge til grunn at statsforvalter er en uavhengig etat så lenge en av partene, herav det offentlige, stort sett blir forfordelt med vedtak i deres favør. Jeg vil også påpeke at selv om statsforvalter skriver at et vedtak er endelig, så er det ikke det.

Man har nemlig mulighet for å påklage et «endelig» vedtak fattet av statsforvalter videre til sivilombud, som synes å være alt det som statsforvalter ikke er. Nemlig et uavhengig organ som ettergår fattede vedtak på en ordentlig og ryddig måte. Man kan også legge til grunn at statsforvalter bryter sin opplysningsplikt når de skriver at et vedtak er endelig, og ikke samtidig informerer om at man har mulighet for å påklage avslag til sivilombud.

Det fins en grunn ville jeg ta meg bryet med å skrive litt om dette. For jeg er sikker på at det fins mange flere som meg der ute. Har dere, som meg, fått et «endelig» avslag fra statsforvalter bør dere børste støvet av dette avslaget og påklage det videre til sivilombud. Der blir dere i det minste møtt på en skikkelig måte.

Om dette kan bidra til at bare en der ute får en bedre hverdag, så er det verd å bruke litt tid på. Til sist vil jeg bare benytte anledningen til å ønske alle en god jul. Husk at gleden med å hjelpe andre langt overgår gleden med å hjelpe seg selv.

Audun Steen