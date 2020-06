– Viktig at dette blir en flott og verdig plass

Ferdigstillelse av Krigsseilerplassen var oppe som sak i kommunestyret torsdag 28.05.2020. Her vedtok kommunestyret følgende:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om ferdigstillelse av Krigsseilerplassen til budsjettarbeidet for 2021. I saken må det sees på muligheter på å få til samarbeid med private aktører og fylkeskommunen med tanke på finansiering. Det settes av inntil 30000 til planlegging.

Dette var et fellesforslag fra Ap, Sp, KrF, MDG, V og SV. Disse partiene vil ferdigstille krigsseilerplassen, men vi mener at det må mer planlegging til, og at vi bør se på muligheten for å få til et samarbeid med private og fylkeskommunen.

For at dette skal bli gjort på en god måte, har vi satt av inntil 30.000 kroner til planlegging. Dette er en sentral plass i byens sentrum, og for oss er det viktig at dette blir en flott og verdig plass. Når arbeidet med planleggingen er ferdig, skal rådmannen legge frem sak til kommunestyret om ferdigstillelse av plassen. Målet og intensjonen vår er at denne plassen da kan stå ferdig til sommeren

2021.

Ina Birkeland, AP

Ingrid Ukkelberg, SP

John Kittelstad, KrF

Elisabeth Lindland, MDG

Asle Nesland, V

Vibeke Wærn, SV