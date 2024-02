10 prosent av alle elever fra 5. klasse på barneskolen til og med siste året på videregående skole sier de opplever mobbing. Det kommer fram i den siste Elevundersøkelsen som NTNU samfunnsforskning nå har analysert. Året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens tallet året før der igjen var det 5,9 prosent. Utviklingen går altså i gal retning, og dette er definitivt noe det bør tas mer tak i.

Ifølge analysen til NTNU øker alle former for mobbing, altså både mobbing av medelever, digital mobbing og mobbing av voksne på skolen. Den digitale mobbingen er knyttet til økt bruk av sosiale medier, og forskerne mener noe av årsaken kan være at oppførselen på nett smitter over til skolegården.

For noen uker siden skrev Lindesnes avis igjen om taushetskulturen som rår blant unge. For snitching, altså å sladre eller si fra, er ikke ansett som en god ting blant mange unge. Selv om det å si ifra kunne forhindret både utestenging, trakassering og vold. Denne ukulturen vil politiet til livs, og de drar derfor rundt på skoler i kommunen. Det er godt at de gjør det, men det er ikke nok for å få bukt med problemet. Derfor må flere instanser kobles på. Det samme må foreldre, for den digitale mobbingen skjer også på ettermiddager, kvelder og i helger. I hvert fall hvis vi også i fremtiden vil ha et samfunn der vi står opp for andre enn bare oss selv.

Det eneste positive som kommer fram om mobbing i Elevundersøkelsen, er at mobbingen heldigvis avtar med alderen. Det er mye mer mobbing på barne- og ungdomsskolen enn på videregående. Det er da enda godt at folk mobber mindre etter hvert som de vokser til. Samtidig kan det være for sent for flere på videregående, for mobbing over tid kan definitivt ødelegge både barneår, ungdomstid og fremtidig voksenliv. Ukulturen bør derfor tas kraftig tak i, både på øverste hold og lokalt.