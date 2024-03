Vi trenger forbilder, spesielt som barn. Lokale forbilder er de beste, for de viser at det går an å bli noe stort, også når du kommer fra Vigeland eller Øyslebø. Denne uken har vi viet plass til to idrettsforbilder: Sørlandets eneste norgesmester i skihopp, og 16-åringen som bøtter inn mål med flagget på brystet.

Ole Tom Nord ble i 1960, da han var 19 år, norgesmester i hopp med Øyslebø IL på drakta. 64 år senere er han fremdeles den eneste fra landsdelen med NM-gull i idretten. Nord deltok også i OL i Squaw Valley, og barna som hoppet på ski på Sørlandet på den tiden, hadde ham som sin store helt. Denne uken kom Nord, som i sitt voksne liv har bodd i Ål, hjem til bygda for å donere alle sine premier til ungdomsskolen på Øyslebø. Det var såpass stas at hoppkongen kom, at store deler av bygda møtte opp. Programmet var godt, og Nord fikk en fortjent hyllest for sine betydningsfulle bragder.

Dagen før hyllesten til Nord, herjet Anny Kerim-Lindland på stadion i Sandnes. Norges J17-jenter kjemper denne uken om en EM-plass, og spissen fra Vigeland scoret begge Norges mål mot Sveits. Det er ennå en del som skal klaffe for at Kerim-Lindland blir norgesmester og deltar i OL, men at talentet er enormt, er udiskutabelt. Hun avgjorde mot Sveits, som så mange ganger tidligere på aldersbestemt landslagsnivå. Derfor er det ikke overraskende å lese at landslagstreneren hennes sier hun er utrolig viktig for laget.

Et lokalt forbilde innen fotballen kan være svært viktig for videre rekruttering og utvikling av dyktige jenter. Kerim-Lindland, Nord, Søren Wærenskjold og flere andre forbilder, er også med på å binde oss sammen. Vi blir stolte av det å være fra samme sted som dem. Derfor betyr idretten så mye mer enn medaljene. Og for å få flere vi kan feire i fremtiden, er det viktig med gode trenere, klubber og arenaer. Det nytter i hvert fall ikke å tro at vi får en ny Ole Tom Nord, når vi ikke har en eneste hoppbakke igjen i kommunen.