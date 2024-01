De ansatte i hjemmetjenesten i kommunen fryser på jobb. Ansatte i hjemmetjenesten kjører rundt til brukere, og de må gå fra bilen til en rekke boliger. Nå på nyåret har de måttet måke seg fram til flere. Arbeidsuniformen de får av kommunen, som skal brukes i all slags vær, har bare korte ermer. Etter en del mas, fikk de ansatte i 2020 også en fleecejakke til de dagene det er kaldt ute. I Lindesnes kommune har det den siste tiden vært mellom 5 og 15 kuldegrader. Da hjelper det fint lite med en t-skjorte med fleecejakke over.

«Vi krever bare at vi skal slippe å fryse når vi er på vakt» uttaler Elise Hommen, stedfortredende verneombud. At de ansatte ikke har en arbeidsuniform tilpasset vær og vind, mens andre typiske mannsdominerte yrker i kommunen har det, er provoserende. De som er ute for å fikse veier, rydde holmer og som gjør andre gode ting, de fryser ikke på jobb. Godt er det, men igjen får vi altså se kjønnsforskjellene helt tydelig. De klassiske kvinneyrkene tas ikke på samme alvor og prioriteres ikke.

Heldigvis har de ansatte nå fått nok og sier klart ifra. Det bør arbeidsgiver og de som bevilger penger ta til seg og sette høyt på agendaen. Demografien i Lindesnes viser at vi trenger helsearbeiderne. For å klare fremtidens utfordringer, trenger vi ikke bare at de som er der nå blir godt ivaretatt. Vi trenger også å få mange nye mennesker interessert i å velge den yrkesretningen. Snart skal elever på ungdomsskolen søke seg til videregående, og snart skal mange videregående elever søke seg inn på høyere utdanning. Å ta opp et problem i årevis uten å bli hørt, kan neppe virke særlig fristende for de som har «alle muligheter foran seg».

2024 kan bli et bedre år enn det forrige hvis flere tar i bruk sin stemme og hvis de som kan lytte og handle, faktisk gjør det.