For de fleste betyr jula tid sammen med familie og venner. Det blir god mat flere dager i strekk, og det blir turer, spill, filmer og bøker. Kanskje oppstår det litt stress før høytiden helt begynner, og kanskje blir det også litt mye styr like før kirkeklokkene ringer på julaften. Men etter hvert vil julefreden senke seg i de fleste hjem, og godt er det.

Gjennom ett år i Lindesnes avis er det mange historier som kommer fram, og det er flere bare den siste uken som gjør inntrykk. Det er årets frivillige på sykkelverkstedet på Vigeland, russen som vil samle inn penger til kreftforskning, folk som står grytevakt for Frelsesarmeen og det er Helene Nor som står utenfor arbeidslivet. Hun sier rett ut at hun gruer seg til både jul og forventninger knyttet til pakker.

De som har dårlig råd, dårlige minner fra jula eller har opplevd noe skikkelig vondt dette året, går virkelig noen tøffe dager i vente. I jula blir det ekstra merkbart å være fattig, ensom eller trist. I Lindesnes kommune er det nesten én av fem mellom 20 og 66 år som er ufør. Flere av dem lever gode liv, men mange kjenner også at de ikke har mye å rutte med i måneden, og det blir ekstra tydelig når det er forventninger om pakker og fest når prisene er høye.

Derfor er det viktig at de som har mulighet, bidrar med det de kan. Det å glede andre bør vi ha som et klart mål denne jula. Den tankegangen er det heldigvis mange som har her lokalt. På julaften skal for eksempel flere frivillige sørge for åpen julefeiring, og i forkant av julaften har mange familier i kommunen kjøpt inn pakker til andre familier som ikke har det så enkelt. Den rausheten som vises er hjertevarmende, og det er et lyspunkt i en ellers hard verden.