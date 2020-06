Bilister mot strømmen

Vis mer

Etter at bommen ble fjernet i Sandskargata på Nedre Malmø har det oppstått trafikalt anarki i boligfeltet. Den omstridte bommen ble satt opp i fjor til misnøye for enkelte beboere og næring i området. En gammel skiltplan ble iverksatt for å regulere trafikken i bydelen, men resultatet er mer forvirring og flere brudd på trafikklovgivningen enn før stengselet stod der. Som erstatning for bom ble det innført enveiskjøring på veien. Spørsmålet er om kommunen i det hele tatt har brukt hodet i forkant og underveis i denne prosessen.

I pinsehelgen gjorde Lindesnes kommune en trafikktelling på stedet ved hjelp av telleapparat. I løpet av noen korte dager registrerte telleren 120 brudd på enveiskjøringen. Både biler og motorsykler ble registrert kjørende slalåm mellom trafikkhindrene mot strømmen i Sandskargata. Beboer Einar Kristiansen er en av dem som reagerer og mener trafikksituasjonen er mye verre nå enn før.

Enhver bilist har gjennomgått omfattende kjøreskoleopplæring før man lovlig kan sette seg bak rattet. De aller fleste husker kjøreskolelærerens advarsel mot de røde skiltene. Brudd på de enkle reglene har sendt nok av håpefulle kjøreskoleelever tilbake til start for å ta både kjøretimer og oppkjøring om igjen. Således er det ingen unnskyldning for å gi blaffen i skiltingen selv om det er makelig.

Selv om det er aldri så fristende å snike seg ut gal vei for å omgå den lange omveien ut Gismerøyveien, er de åpenbare bruddene på vegtrafikkloven med på å gjøre ferdsel i boligstrøket farligere. Paradoksalt nok har kommunens forsøk på å gjøre området tryggere for myke trafikanter endt opp med å gjøre veien langt farligere.