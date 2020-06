På oransje resept

Mandal by blir oransje. Inspirert av Rogna ved Buen og mange hustak i sentrum, skal Mandal by nå krydres med elementer av fargen oransje. Det internasjonale rådgivningselskapet WSP påpekte fargevalg som et av mange elementer i oppfordringen til lokalpolitikere om å lage en strategisk sentrumsplan. Den praktfulle Rogna i Mandalselva skulle egentlig ha vært omfavnet av oransje smårogn nedfelt i Adolph Tidemand bro og fargen oransje på uteområdet som i dag er Krigsseilerplassen. Det ble for heftig og for dyrt for et ubegeistret politisk flertall. Nå har oransje sneket seg pent inn i bybildet. Benker og gjerder utenfor Mandal Hotel har oransje metalldeler. Soppene som sjikane mot uønsket trafikk var røde og kommer til å bli oransje.

Interiørbloggere, malingprodusenter og fargeeksperter mener oransje er knyttet opp til varme og energi, stimulerer til sosial samhandling og kan til og med gjøre deg kvikkere. Oransje er en farge med kraft. Noen teoretikere hevder at når man er i nærvær av oransje blir oksygentiltaket til hjernen økt, som igjen stimulerer vår mentale aktivitet. Noen mener også at fargen oppmuntrer til samhandling ved at den gir energi og minsker hemninger. Fargepsykologer mener oransje kan få mennesker til å føle seg sultne og tørste, og derfor er godt egnet i restauranter og bystrøk med matområder.

Oransje er også en farge med en dypere betydning, og var for to år siden sentral i tv-aksjonen på NRK. I mange år hadde flere av landets byer blitt prydet med oransje skjerf når høstmørket kom snikende. Kirkens Bymisjon minnet publikum om at det finnes noen mennesker rundt alle og enhver som har det vanskelig, og tv-aksjonen hadde slagordet «Mindre alene sammen». Lindesnes kommune og Mandal skal få et bedre liv. Denne gang ikke på blå resept, men på oransje resept. Den hvitmalte sørlandsbyen må males med bred pensel. Oransje stimulerer arbeidslyst, omsorg og appetitt. Det trenger Lindesnes kommune.