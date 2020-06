Festen alle hørte, men ingen skulle høre om

Politibetjent ved forebyggende enhet og Frp-gruppeleder Ronni Ellefsen havnet i hardt vær etter å ha festet høylydt for nærmere to uker siden. Festen endte med at Ellefsens politikolleger kom på døren og stanset moroa. Deretter ble det ikke fullt så festlig for verken Ellefsen eller gullfasanene høyt oppe i politihierarkiet.

Ellefsens brudd på den allmenne ro og orden er ikke verdens største skurkestrek. Likevel er det å forvente langt mer fra en folkevalgt politiker som har medansvar for utallige millioner i kommunebudsjettet og i tillegg er politiets profilerte førstelinje-kontakt inn mot ungdomsmiljøet. Ellefsens bråkete fest er ikke med på å underbygge politiuniformens autoritet, tvert imot, noe politistasjonssjef Anne Margrethe Ruud sannsynligvis er smertelig klar over.

Verre enn festbråk og bøyelige koronatiltak er det at politiet etter alle solemerker har forsøkt å gjemme unna den pinlige episoden. Politipatruljen som kom til stedet valgte å melde inn at de hadde stanset fest hos en kollega. Den subtile leddsetningen som beskriver at patruljen hadde vært på døren hos en annen politimann, fremstår som en intern beskjed videre om å unngå å offentliggjøre politioppdraget. Deretter var det ingen andre enn politiet som fikk rede på at festen hadde skjedd. På tross av at Ellefsen holdt en hel bydel våken med bråket sitt, har politiet valgt ikke å offentliggjøre operasjonslogg-oppføringen på Twitter slik de normalt gjør. Ei heller vil politiet fortelle avisen ordrett hva som står i loggen. Det er langt mer alvorlig enn at sommerfesten gikk over styr.

Hvis denne hendelsen er et eksempel på innarbeidet ukultur hos den lokale ordensmakten er det et alvorlig problem Ruud har foran seg. Er det slik at polititjenestepersoners tabber og lovbrudd skal dekkes over av sine egne, er det også et problem som har større rekkevidde enn politistasjonens fire vegger. I en tid hvor politistasjonens dører er langt mer lukket enn før og kommunikasjonen skranter, er ikke denne typen informasjonsensur med på å gjenreise den tillit fra publikum som en gang fantes.