Leder

Neste uke skal det etter planen være skolestart i Lindesnes og Åseral. Det er likevel grunn til å tro at flere av elevene kan få en forlenget ferie i år. I juni ble 40 lærere i Bergen tatt ut i streik, og konflikten mellom Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet på den ene siden og Kommunenes Sentralforbund (KS) på den andre, har vært låst gjennom hele ferien. Nå trappes trolig streiken opp.

En lav lønnsvekst gjør at skoler sliter med å rekruttere og beholde lærere.

I 2004 overtok KS ansvaret for lærerne fra staten, og misnøyen fra arbeidstakerne har økt i takt med årene. I 2014 var det streik i nærmere 80 dager. Den gang fikk lærerne gjennomslag for at de selv fikk velge om de ville bruke mer tid på skolen enn det de allerede gjorde. I fjor, etter mer enn ett år med undervisning under en pandemi, gikk lærerne til streik. Den gang på grunn av lønn. Hele 22 000 kommunalt ansatte var med i streiken som etter kort tid gikk til tvungen lønnsnemd. Det skjedde etter at det oppstod brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad. Siden da har det ulmet hos mange lærere.

En lav lønnsvekst gjør at skoler sliter med å rekruttere og beholde lærere. Undersøkelser som Utdanningsforbundet har gjort viser også at syv av ti lærere i barnehage har vurdert eller vurderer å forlate yrket. I sommer kom søkertallene til høyere utdanning. I år er det bare rett over 10 000 som hadde skole- og barnehagerettet lærerutdanning som førstevalg, og det er en nedgang på over ti prosent fra forrige år. Varsellampene burde blinke hos flere.

På mandag starter Arendalsuka. Det er nærliggende å tro at en storstilt lærerstreik på Sørlandet vil kunne få den oppmerksomheten lærerne ønsker. Det kan bety en lengre ferie for mange barn og unge, og en stressende kabal for mange foreldre. Det kunne og burde vært unngått. Lønnsveksten til lærerne har ligget bak lenge, og forhandlingene låste seg for over tre måneder siden. Det er på høy tid at KS forvalter det ansvaret de har.