Forsoningsbarna

Under krigen hadde de mat, men med freden kom sulten, 72.000 tyske barn kom til Norge og Sverige i årene etter andre verdenskrig. Forsoningsbarna fikk en pause fra sult og fattigdom i krigsruiner og ble bokstavelig talt fysisk og åndelig fetet opp på ferie i Skandinavia. Tapernasjonene var så fattige at barn fikk en pause fra elendigheten hos noen som hadde et bedre liv.

Ulrich Ochmann (75) kom til Norge for første gang som niåring. Han kom fra et utbombet Hannover i Tyskland. På Skjernøy har han tilbragt flere somre som barn og ungdom. Familien til Kari Pedersen tok gutten imot med åpent hjerterom og husrom. Ochmann vokste opp i et sønderbombet Tyskland med mor og søsken. Faren var soldat og ble drept kort tid før Ochmann ble født. Kari Pedersen sier at foreldrene følte nok at de hadde mye å være takknemlige for, og at de hadde det veldig godt. Da de så annonsen i avisen om disse tyske guttene, gikk de inn for å hjelpe. Det kom en buss med utsultede tyske barn til Mandal en dag i 1954 og familien Pedersen var en av flere familier som stod for forsoning i praksis. Onkel til Kari, German Gabrielsen, var overlevende fange fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, og gikk i samme rekke foran med eksempel om at barn ikke har skyld i krig.

Ochmann er et tidsvitne fra «Kinderlandverschickung». Veldedige organisasjoner i Tyskland og Østerrike bidro etter både første og andre verdenskrig til at spesielt trengende barn ble sendt til det som ble kalt pleieforeldre i andre land. Utvekslingen skapte livsvarige vennskapsbånd, og for mange nye familiebånd. Noen av barna ble adoptert. Andre beholdt de sterke båndene så tette at tyske navn står i pleieforeldrenes dødsannonser. Barndommen i krigens skygge er i samtid problematisert i Tyskland. Mange barn ble regelrett deportert og fikk en langt verre skjebne enn gladhistorien til Ulrich Ochmann.

Strid og forsoning etter krig og konflikter krever innsats for å lykkes. Temaet blir belyst ved at man diskuterer konflikter og fredsprosesser i ulike verdenshjørner. Norge har ikke mye å skryte av når det gjelder forsoning. 75 år etter krigen tok slutt og fred kom, er forsoning fortsatt betent og vanskelig for rett og gal side. Erfaringen har lært storsamfunnet at det viktigste spørsmålet ikke er om fiendtligheter skal avsluttes, men hvordan de avsluttes. Ulrich Ochmanns mottakelse og tilknytning til Skjernøy er et hverdagslig og ekte eksempel på forsoning, og forbedring.