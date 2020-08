Ikke tro det er over

Koronoapandemien treffer med den nye store bølgen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sa på en pressekonferanse denne uken at smittetallene nå øker raskt og fører til nye både syke og døde i statistikkene. USA, Brasil og India er hardest rammet. Sveits, Tsjekkia, Nederland, Island, Frankrike og Polen blir røde denne uken. FHIs kriterier for å holde land «grønne», altså at man kan besøke dem uten å sitte i karantene når man kommer tilbake til Norge, er at landet skal ha hatt færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Norge er et beskyttet land, men det er likevel all grunn til å ta høyde for at den andre bølgen av koronapandemien nå treffer. Et bryllup i Moss førte til storsmitte. Hurtigruten er under politietterforskning etter å ha skandalisert norsk turisme. 36 ansatte og fem passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen. Koronautbruddet har ført til at Folkehelseinstituttet har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer som var ombord.

Helsedirektoratet anbefaler hjemmekontor for svært mange yrkesgrupper ut året, og kollektivtrafikken i storbyer er innstendig forbeholdt arbeidstakere som jobber i skole og omsorg.

Det var registrert 9.334 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til tirsdag, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). 236 dødsfall er registrert som koronarelatert siden 12. mars. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) dokumenterer at smittetallene nå øker igjen. 14 koronasmittede pasienter var mandag innlagt på norske sykehus. Det er elleve flere enn før helgen.

Det er lyspunkter, og verden klynger seg til forsøket på å komme tilbake til normalen. Et eksempel er at kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at skolene åpner som normalt etter sommeren, og ser ikke for seg at det kan bli aktuelt med en nasjonal nedstengning igjen. Verden går sakte fremover, men til og med statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige minnet denne uken sine landsmenn om at «ikke tro det er over». Koronapandemien har endret verden sosialt, økonomisk og politisk. Verdens Helseorganisasjon sier det ikke er sikkert man noensinne finner en løsning på koronapandemien, trass i arbeidet for å produsere en effektiv vaksine.