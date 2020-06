Delt ansvar

Torsdag kom nyheten om at festivalsommeren i Mandal likevel får puls og liv på tross av koronasmitten. Pandemien, som har drept mye av kulturlivet siste tiden, vil fortsatt prege månedene som kommer, men nye regler for arrangementer har gitt smidige arrangører i Mandal nok spillerom til å gjennomføre både Mandaljazz, tirsdagskonserter, onsdagskonserter, Skalldyrfestival og Sydli.

Trioen Kjell Ivar Løvslett, Sveinung Valand og Jallis Eriksen har i flere år vist at de evner å arrangere festivaler og konserter, men aldri under slike forutsetninger som i år. Fyllebråk, køer, trengsel og logistikk blir utfordringer som må løses i tråd med myndighetenes smitteregler. 200 mennesker vil senere i sommer kunne være samlet på et og samme arrangement, under forutsetning av at alle koronaregler følges. Oppgaven å være barnevakt for et sommerstemt publikum sulteforet på arrangementer og sosial samkvem kan bli formidabel. Det skal ikke mange halvlitere til før allerede utslitte spilleregler kastes på elva. I verste fall kan arrangørenes spesialtilpassede arrangementer ende opp som en smittekilde ingen ønsker.

Samtidig som arrangørene er soleklart ansvarlig for gjennomføringen, er publikums selvkontroll avgjørende for at ikke festgleden ender opp med en stygg korona-bakrus. Selv om fristende kulturtilbud og sommerlige toner lokker humøret langt opp på barometeret, er det grunn til å forvente langt mer edruelig festligheter enn hva man har observert ved tidligere konserter og festivaler.

Sommer-initiativet som nå redder festivalsommeren blir hyllet og hilset velkommen av både handelsstand og publikum. Suksessen avgjøres av gjennomføringen. Det blir å håpe at festival- og konsertpublikumet ikke glemmer sin del av ansvaret allerede i do-køen.