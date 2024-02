I desember stemte et flertall på 20 av totalt 39 kommunestyrerepresentanter for at Sodevika-saken skal behandles på nytt. I dag er dagen her. Hva som kommer til å skje er vanskelig å spå. Det ser ut til at det blir flertall for et kompromiss i saken, men hvem som i så fall må gi mest og minst i kompromisset, får vi først svar på i kveld.

For selv om 20 av 39 stemte for ny behandling av saken, er det ikke slik at de samme politikerne som var på møte i desember, møter i dag. Til de fleste politiske møter er det forfall, og møtet i dag er intet unntak. Når marginene er så små som i denne saken, kan forfall og at en eller tre personer snur i saken, ha enorme konsekvenser.

Lindesnes avis har fulgt saken tett og gjør så klart det i ettermiddag også. Dette er den største politiske saken her på årevis, og i den saken har det for vane å komme nye kaniner opp av hatten. Det skjer sikkert i dag også. I anledning at saken skal opp nok en gang, kan det være tid for å komme med noen betraktninger rundt avisens og politikernes roller.

Til tider, spesielt før kommunestyremøtet i juni som opprinnelig skulle være det endelige i saken, har avisen hatt en rekke redaksjonelle saker om Sodevika. Det har også vært trykket utallige sider med meningsinnlegg om saken. Det er bra, for da oppfyller avisen rollen som et demokratisk viktig organ. Så er det spesielt å oppleve at noen, med strek under noen, politikere ikke forstår forskjellen på redaksjonelle saker og innsendte meningsinnlegg.

Våre folkevalgte skal så klart få være uenige med avisens prioriteringer av redaksjonelle saker, men det burde være i politikernes interesse at avisen dekker store saker tett. Medienes rolle bør være noe alle folkevalgte respekterer og ønsker, for demokratiet er det mest verdifulle vi har.

Så er det alltid lov å være uenig med lederne i avisen. Det er også helt innafor å rase mot det som skrives på lederplass. På samme måte som det må være lov å ha en forventning om at folkevalgte må tåle å få kritikk, også på lederplass, og respekterer en redaktørs handlingsrom.

Om få timer begynner møtet i kommunestyresalen. Forhåpentligvis blir det en god debatt, ingen personangrep og politikere som svarer på det mediene lurer på i etterkant. Det kan ikke være for mye å be om.