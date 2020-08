Fastlegeflukten som burde vært unngått

Denne uken ble det klart at fastlegene David Andersen, Heidi Syvertsen og Siv Løge-Høiberget har fått nok av Lindesnes kommunes arbeidsbetingelser og pakker nå ned stetoskopene fra sine kontorer på Vigeland. Fastlegeflukten kommer som et resultat av arbeidsbelastning, lange pasientlister og uforutsigbare dager. Når de tre fastlegene nå forsvinner står 3000 pasienter uten fastlege.

Fastlegeflukten kommer i en periode hvor kommunen burde ha gjort alt som kunnes for å beholde legene på Vigeland. Koronapandemien herjer i den rødmerkede kommunen og behovet for leger og annet helsepersonell er større enn noensinne. Da er det uforståelig at rammevilkårene for fastlegene er så dårlig at tre av dem velger å utøve sin legegjerning annet sted. Med den iboende ansvarsfølelse leger er kjent for å ha, må det ha sittet langt inne å gå til oppsigelse av sin stilling i den krevende perioden. Problemene kan ikke oppfattes annet enn å være større og vilkårene dårligere enn Lindesnes kommune kan være bekjent av.

Tidligere i år har også kommuneoverlege Gunvor Launes fått nok i Mandal. Slike tap av spisskompetanse og nøkkelpersoner kan umulig kommunen ha råd til. Det står i grell kontrast til alle turistreklamer som hevder Lindesnes er en attraktiv plass.

Det er en uholdbar situasjon som kommunen burde sett konturene av lenge før den ble et faktum. Når de tre legene ønsket større kommunal medfinansiering burde arbeidsgiver ha lyttet. I stedet for har forhandlingene strandet på økonomisk uenighet, noe som etter alle solemerker vil bli en dyrere affære for kommunen. Legene må erstattes og rammene må endres. Det vil være et krav at legedekningen i Lindesnes ikke er dårligere enn andre steder i landet.