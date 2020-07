Halvhjertet velkomst

I Mandal ble det i forrige uke gjort i stand plass for besøkende bobilturister fra fjern og nær. De besøkende bobilene er henvist til den nylig ryddede Ljosheim-tomta hvor de kan stå bynært og sentralt. Problemet er bare at de må flytte seg nattestid ettersom parkeringsplassen kun er gjestmild mellom klokken 06.00 og 20.00.

Den begrensede velkomsten til byens besøkende bobiler har resultert i at Ljosheim-tomta står mer eller mindre øde. Det ligger i sakens natur at bilister med boligen på hjul ønsker å overnatte der de parkerer. Det har utrolig nok ikke kommunen eller Mandal parkeringsselskap tatt høyde for og det som kunne blitt et reelt og godt alternativ til Sanden camping og Sjøsandsleiren, er endt opp som et lite attraktivt tilbud for de tilreisende.

Mandalspatriot og bobileier Roy Michaelsen er oppgitt over parkeringstilbudet og reagerer på både tidsbegrensningene og informasjonen rundt den nye parkeringsplassen. Ifølge Michaelsen er det ingen andre parkeringstilbud omkring med slike begrensninger som i Mandal. Han møter liten forståelse fra parkeringssjef Ole Petter Sunde som hevder de er et parkeringsselskap og ikke en campingplass.

Hvis ikke bobilistene kan overnatte på Ljosheim-tomta, hva er så da poenget med å ha en parkering for campingturistene der? Og har både kommune og parkeringsselskap tenkt over hva følgene blir? Det kan fort bli konflikter når store, hvitevare-liknende kjøretøy breier seg på parkeringsplassen til nærmeste Kiwibutikk eller mellom tømmerlagrene på Gismerøya. Bobilturister er kjent for å være opportunistiske når det gjelder hensetting av sine doninger, og med et tidsbegrenset tilbud er det kort vei til ulydige parkeringer til sjenanse for mange.