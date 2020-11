Andre forsøk

Brøytetrøbbelet som Lindesnes kommune kjørte seg fast i under første anbudskonkurranse ser ikke ut til å ha løst seg selv etter andre anbudsrunde. Rodetildelingen etter andre anbudsrunde har skapt sterke reaksjoner, og en av konkurransedeltakerne har engasjert advokat og varslet mulig rettslige grep i kjølvannet av tildelingene. En av dem som står igjen med lang nese etter å ha fått brøyteroder i første runde, for deretter å miste alle kontraktene i runde to, er Nils Frode Larsen. Gjennom sin advokat har Larsen klaget kommunen inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), blant annet med begrunnelse av det han oppfatter som ulovlige kvalifikasjonskrav. Larsen krever nå anbudskonkurransen avlyst.

Lindesnes kommune tar ingen kritikk etter gjennomføringen av anbudsrunde nummer to, og innkjøpssjef i kommunen, Jonas Leyre Amstrup, avviser alle krav om avlysning og erstatning. Den steile holdningen er ikke overraskende fra en kommune som ikke har råd til nok en anbudstabbe denne høsten. Skulle det likevel vise seg at KOFA frikjenner kommunens siste anbudsrunde, er alt såre vel. Det er forståelig å være hard i klypa om man vet man har rett.

Etter at en klage havner på bordet til KOFA er det ifølge Larsens advokat, Espen Enge Helgøy, vanlig at kommunene venter med å signere de påklagede kontraktene. Det har en utålmodig kommune ikke tatt seg tid til i dette tilfellet. Snøen kan komme hvert øyeblikk, og Amstrups klokkertro på at anbudskonkurransen holder vann, har ført til at rodene er delt ut og avtalene er klare for signering. Da passer det dårlig med en aggressiv advokat som varsler krav om midlertidig forføyning til tingretten for å få stoppet prosessen.

Viser det seg at KOFA ender opp med å konkludere i retning av at Lindesnes kommune nok en gang har forkludret brøyteanbudet, vil nederlaget være av historisk karakter og umulig å forbigå uten endringer. Det vil måtte få konsekvenser for både innkjøpssjef Amstrup og alle andre som har vært involvert i utlysning av anbudskonkurransen. Ingen arbeidsgiver kan tillate seg å gi sine ansatte så mange sjanser til å få det rett og riktig.