Kvesser klørne uten å skremme

Tidligere ordfører Alf Erik Andersen (Fremskrittspartiet) ga i Lindesnes kommunestyre beskjed om at opposisjonen nå kvesser klørne. Uttalelsen kom etter at Fremskrittspartiet og Høyre tapte kampen om å bevilge 500.000 kroner til å ferdigstille Krigsseilerplassen slik at den blir tilgjengelig for alle. I stedet gikk flertallet i det Arbeiderparti-styrte kommunestyret inn for å bruke penger på tennisbaner i Idrettsparken nå og utsette Krigsseilerplassen til neste års budsjettarbeid. Politikerne diskuterte valget mellom to eller fire baner, og om 400.000 kroner ekstra skulle kunne brukes for å få tennisbaner på plass. Kommunestyret vedtok to baner. Krigsseilerplassen blir stående uferdig uten universell utforming i byen til Mandals 100-årsjubileum i 2021. Krangelen om småpenger er krusninger i andedammen, men økonomi og prioriteringer er et sårbart område. Kommunen skal spare en million kroner i uken i årene som kommer.

Andersen sa i kommunestyret at «Jeg håper dere som sto bak det forslaget (penger til tennisbaner, red.anm.) har problemer med å gå med hodet hevet gjennom byen, og hvis dere gjør det så snu dere vekk når dere går forbi Krigsseilerplassen, for dette er for dårlig». Gruppeleder Ronni Ellefsen kalte partikollega Andersens utbrudd for et slag under beltestedet. Ellefsen følte seg nok truffet i familiejuvelene siden han både foreslo å ferdigstille Krigsseilerplassen og gå for muligheten med inntil fire tennisbaner. Andersen har pent beklaget i ettertid, men står for at «det er gøy å være i opposisjon, og vi kommer til å kvesse klørne og vi kommer til å være tydeligere i opposisjon.».

Det må opposisjonen gjerne gjøre. Frp, og Høyre, vet at sekspartikoalisjonen som vant valget har debutert uten en skramme i samarbeidet. Opposisjonen vet også at gruppeleder Ronni Ellefsen (Frp) er en blå sosialist, som selv om han hadde fiender ville fiendene alt vel. Da kan man trygt og godt være i opposisjon. Bjeffingen er ufarlig og fører ikke til mer ansvar. Alf Erik Andersen fikk tre korte måneder som statssekretær og har flagget at han vil på Stortinget for Sørlandsbenken. Andersen har alt å tjene på å være tydelig i opposisjon uten å få skylden for en eneste dårlig avgjørelse.