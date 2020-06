Full strøm på batteriet

Nylig ble det kjent at investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi går med planer om å etablere en gigantisk batterifabrikk på Sørlandet. Fabrikken skal koste opp mot 20 milliarder å bygge og skal ha behov for inntil 3000 ansatte. Produksjonen blir batterier til bilindustri og til det grønne skiftet innen skipsindustrien. Så langt har det ikke blitt avdekket nærmere planer hvor fabrikken skal bygges, noe som har gjort at mange ordførere i landsdelen har kastet seg håpefullt inn i kampen for å være vertskap for batterigiganten. Så langt har åtte av landsdelens kommuner invitert Gjelstens fabrikk til å legge grunnsteinen hos dem.

Like før helgen meldte også Lindesnes kommune seg på i batteri-kampen. Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) har sett at kommunen helt syd kan nå frem i racet etter å ha slått kloa i både fengsel og tømmerhavn tidligere. Kommunedelplanen åpner for å tilby tre ulike lokasjoner for den kommende fabrikken.

Slagsmålet om fabrikkgiganten blir sannsynligvis langvarig og hardt. Vinneren vil stå igjen med en privat aktør som er en større arbeidsgiver enn de fleste sørlandskommunene har i offentlig sektor. Førstepremien i denne dragkampen er så stor at det er vanskelig å fatte hvilke positive konsekvenser den kan få for byen og regionen. Skatteinntekter, infrastruktur, befolkningsvekst og arbeidsplasser er stikkord som skaper innbytterpuls på rådhuset.

Udland, Jåbekk, og Mandalskrysset er potensielle industriområder som oppfyller fabrikkbehovet på inntil 700.000 kvadratmeter grunnflate. Skulle en av de avsatte lokasjonene ende opp som byggeplass, ville de økonomiske ringvirkningene sette både fengsel, dypvannskai og ny E 39 helt i skyggen. I tillegg ville det ikke vært plass til flere fjær i ordførerhatten. Batterikampen og det potensielle utbyttet er så enormt at både ordfører og politikere må legge alle krefter inn for å sikre kontrakten. Det holder ikke bare å signalisere at man ønsker være med i en kamp hvor kun vinneren blir verdsatt. Det er på tide å legge seg til lading, for denne kampen vinnes av den med full strøm på batteriet.