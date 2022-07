Leder

Den 1. juli 1921 ble Mandal kjøpstad og by. Det ble feiret med folkefest og parader. I dag, 101 år senere, gjentas feiringen. I ettermiddag blir det veteranbilkortesje, opptog og folkefest i byens gater.

I løpet av denne våren har det vært en rekke arrangementer i forbindelse med jubileet. Alle ordførerne fra 1970 og fram til i dag var i vinter samlet og hyllet 101-åringen i Buen. Det har blitt holdt en rekke historiske foredrag og flere lokale artister har opptrådt.

Lindesnes avis har også bidratt gjennom en lørdagsserie de siste tre månedene. Lokale tidsvitner har fortalt om hvordan det var å vokse opp i Mandal i de ulike tiårene. Det begynte med Hannemor Hansen om årene 1921-1931, og i dag avsluttes serien med Jonas Eirik Xu om årene 2011-2021.

Serien hadde aldri blitt til hvis ikke mandalittene hadde delt sine opplevelser og betraktninger. Avisen har også fått hjelp fra flere flinke lokalhistorikere til å få på plass fakta og bilder.

På 100 år har mye skjedd. Innbyggertallet og arealet til Mandal har vokst betraktelig. Industrien var lenge den største næringen og på 1960-tallet livnærte 51 prosent av innbyggerne seg av det. I dag er tallet rundt 13 prosent, og det området flest innbyggere jobber innen nå er helse- og sosialtjenester.

Det er samtidig slik at en av de største utfordringene i Lindesnes er nettopp utenforskap. Antall uføre under 30 år er langt høyere enn sammenlignbare kommuner. Slik har det vært for lenge, og utenforskap er noe som må jobbes hardt med å få ned hvis de neste 100 årene skal bli bedre for flere innbyggere.

Kulturen i Mandal har de siste 100 årene vært beriket av store navn som Amaldus Nielsen, Gustav og Emanuel Vigeland, Kjell Askildsen og Helene Bøksle. Denne uken varmet sistnevnte opp for den verdenskjente operasangeren Andrea Bocelli på Bystranda i Kristiansand.

Kulturlivet fikk også en storslått arena etter at Buen åpnet i 2012. Det er mye mandalitter kan være stolte av. Det er samtidig viktig å prioritere kultur, for kun slik kan vi beholde den felles identiteten de neste 100 årene.

Det skulle vært fest på 100-årsdagen i fjor sommer, men covid-19 gjorde at det ikke var forsvarlig. Nå er meteren og antallsbegrensninger borte, og det er ingen grunn til å holde igjen på den etterlengtede festdagen. Kos dere!