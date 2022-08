Leder

Strålende solskinn. Ansiktsmaling. Konserter. Rekepilling. Tivoli. Ungdomsforelskelser. Trebåter. Is. Handling. Turister. Kokkeskole. Skalldyrtallerken. Fyll. Gudstjeneste. Sjøsandssvømmingen. Over 60 000 besøkte Skalldyrfestivalen, og arrangørene er svært fornøyde.

Den andre helgen i august har siden 1988 blitt en viktig helg for både innbyggerne og næringslivet. Tidligere ble festivalen forbundet med mye fyll og bråk, og det er så klart mye festing fremdeles. I helgen var det både bortvisninger og ordensforstyrrelser. En mor fra Jæren opplevde også Tix-konserten så voldsom at hun tok med seg barna og gikk etter bare én låt.

Vi må støtte den næringen vi har, fremfor å legge igjen pengene langt utenfor regionen. Det vil bare gjøre det enda tøffere for mange, og på sikt føre til et dårligere, lokalt tilbud.

Politiet oppsummerer imidlertid helgen med at festivalen gikk greit for seg. Det var noen hendelser, men ikke flere enn forventet med tanke på hvor mange mennesker som var samlet en helg på sommeren. Det har altså skjedd mye på 34 år. Jobbingen mot det familiære har virket. Skalldyrfestivalen, slik den fremstod i helgen, er en festival som er rik på både gastronomiske og fornøyelige opplevelser. Folk i alle aldre koste seg under sommerens finale, og Skalldyr har blitt en festival vi skal være glade for at vi har.

Nå kommer hverdagen med barnehagelevering, nye treningsmål og ukeshandling. Det er ofte litt godt når alt går tilbake til det vante og det blir litt roligere på Sørlandet. Samtidig er det nok flere som går inn i denne høsten med en større uro enn tidligere. Nå kommer gjerne regningene fra sommerens moro, kombinert med økte matpriser og strømpriser. Renten skal nok også øke ytterligere. Det blir tøft for både folk og bedrifter. Derfor er det helt nødvendig at vi som bor her er flinke til å handle lokalt fremover. Vi må støtte den næringen vi har, fremfor å legge igjen pengene langt utenfor regionen. Det vil bare gjøre det enda tøffere for mange, og på sikt føre til et dårligere, lokalt tilbud.