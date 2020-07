Smått er godt

Vis mer

De nære ting har fått en ekstra og velfortjent runde ved sminkebordet. Nærmiljøet i Lindesnes kommune har på kort tid fått økt oppmerksomhet og bevilgninger til å gjøre regionen til et bedre sted å bo og besøke. Timingen er perfekt. Regionen myldrer av koronafaste nordmenn som får med seg evige minner hjem fra ferien, fornøyde gjestearbeidere og innfødte med behov for oppgradert bybilde.

Risøbank Interkommunale Selskap har fått om lag 150.000 kroner av Lord Edward Salvesens etterkommere. Formålet med gaven er å renovere lysthuset på Risøbank. Med denne gaven på plass gjenstår det fremdeles å skaffe til veie en tilnærmet lik sum. Beløpet på 150.000 kroner er om lag halvparten av totalbeløpet for renovasjonen av lysthuset. Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune, har bidratt med betydelige midler for å renovere hovedbygningen, portnerboligen, klokkehuset, tennisbanen og drivhuset. En million kroner går med årlig for å drifte Risøbank. Det er småpenger målt mot fysisk og psykisk folkehelse som Risøbank i hjertet av Furulunden gir tilbake til innbyggerne.

Milliardæren Christen Sveeas har gjennom Mandalsfondet startet sitt første dryss av ekte og økonomisk kjærlighet til byen han har slektsbånd til. En halv million kroner er allerede delt ut. Opplevelser, bygninger og bymiljø har fått penger, og mest kjent er Rosariet i Skrivehaven, som nå kommer i all sin fordums prakt.

Parkvesenet i Lindesnes kommune er helt essensielle i forvaltningen av hvordan det offentlige rom står fram. Dugnadsgjengen i Furulunden må aldri forbigås i stillhet når mennesker som gjør en forskjell skal nevnes.

Mandal Handel og Service Forening har satt ny dagsorden med å sette i gang arbeidet og utførelsen av en ny strategisk sentrumsplan. Debuten er svømmende elefanter på veggen under bybroa og en diplomatisk sagt svært minimalistisk lekeplass på Torvet. De har startet med at smått er godt, men blir brukt, diskutert og lagt merke til.

Nå er det summen av alle som vil hverandre og Lindesnes kommune vel som slår ut samtidig. Når sommeren snart er over, gjelder det å holde fast i de gode gjerninger og drive regionen videre med sans for både overordnet strategi og små detaljer underveis.