Økt smerteterskel

Norske arbeidstakere har gjennom årevis med hardt fagforeningsarbeid og en tungtveiende arbeidsmiljølov sikret en arbeidshverdag som i de fleste tilfeller ikke ødelegger helsa eller på annen måte utarmer den ansatte. Baksiden med de trygge rammene har vært at tålegrensen for når arbeidspress og ubekvemt arbeid blir for mye, er blitt lavere. Det har i makelighetsnasjonen Norge vært nok av tilfeller hvor ansatte har reagert på forhold i arbeidet, ansatte i land uten de norske arbeidslivsordningene vil se på som utenkelig å klage over.

Koronapandemien har vist at det bildet har blitt snudd på hodet. Samtlige bedrifter og firma, små som store, har på en eller annen måte blitt rammet av smittens herjinger. Hjemmekontor, permitteringer, inntektstap, kohortinndeling, utrettelig fokus på hygiene og ansatte i karantene har blitt virkeligheten for mange etter at smitteøkningen tok fart i mars.

Lokalt har flere bedrifter måtte permittere eller sende ansatte i karantene. GE Healthcare, Nøsted og Contiga har vært rammet hardt og i denne uken har Fenner Mandals nesten halvparten av de ansatte ute som konsekvens av koronapandemien. Mandalsbedriften har for øyeblikket permittert 32 av nærmere hundre ansatte. Nå er ytterligere tolv ansatte satt i karantene de neste ti dagene.

Like fullt har ingen av de store firmaene gått med buken opp i kampen for å overleve. Som kjerringa mot strømmen har hardt prøvede bedrifter utrolig nok klart å holde driften oppe. Den samme motstrømmen blir også sterkere nå som regjeringen avvikler kompensasjonsordningen til bedrifter som er særlig hardt rammet av koronapandemien fra 1. september. Administrerende direktør i Fenner Mandals AS, Knut Mjåland, sier situasjonen er krevende, men at de ansatte utviser stor fleksibilitet under de store omdisponeringene bedriften har måtte foreta seg.

Velviljen fra ansatte omkring i de rammede bedriftene går i tråd med den oppslutning nordmenn til nå har vist i smittebekjempelsen. Den store smittedugnaden har gitt effekt, noe den aldri ville ha gjort uten oppofrelse. Tidligere har det vært gitt en fullfortjent hyllest til ansatte i helsesektoren, men det spørs om ikke bedriftseiere og ledere også burde huske den ekstra velviljen sine arbeidere har lagt ned. Den har nemlig vært alt annet enn selvfølgelig.