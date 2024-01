Sørlandet har vært rammet av værkaos siden nyttårsaften. Været traff Kristiansand og områdene østover hardere enn oss, men også her har snøen og vinden ført til strømstans flere steder og tomme butikkhyller. Fiskere har måttet ligge til kai, og bøndene har vært nødt til å ta grep for å sikre både melkeproduksjonen og varme til dyrene.

Brøytemannskap, montører og en rekke andre har virkelig stått på for oss denne første uken i det nye året. Andre viser også en imponerende dugnadsånd. Naboer måker for de som ikke klarer det, noen går på butikken for andre og noen hjelper folk med å få ved i hus. Svein Høksaas gleder også mange med å kjøre opp en rekke lokale skiløyper. På mange måter har den kalde starten på året derfor også vært varmende. Hvis vi kan starte det nye året med omtanke, gir det håp i en ellers kald tid i Europa.

Været gjorde også sitt til at ingen aviser ble levert i postkassene på torsdag. Noe som var utrolig synd, for avisen var både laget og sendt til trykkeriet i Arendal. På Stoa hadde de imidlertid store problemer med å få folk på jobb i snøkaoset, og de slet med å få sendt trykte aviser videre. Derfor ble det like etter deadline på onsdag bestemt på trykkeriet at det ikke kom til å bli levert papiraviser i Lindesnes og en rekke andre kommuner. Det er bare å beklage. Vi er i hvert fall glade for at lørdagsavisen ble trykket og kom trygt fram på de glatte veiene.

Så må vi heller ikke glemme fordelene som kulden, som nå virkelig kommer, bringer med seg. Barna kan ake i vei og snart blir det også fint å gå på skøyter flere steder. Bare husk å måle at isen er tykk nok og vel så det, før de gamle lengdeløpsskøytene skal testes.