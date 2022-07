Leder

I dag arrangeres pride i Lindesnes. Det har gått 50 år siden Norges paragraf 213 ble opphevet, og det ble lov for to menn å elske med hverandre. Selv om den såkalte «homoparagrafen» ble opphevet, fortsatte mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) å bli stigmatisert. Slik er det fremdeles. Dobbelt så mange skeive, enn befolkningen for øvrig, opplever hatytringer, trakassering og trusler. Det må det bli slutt på.

Kampen for like rettigheter har vært lang og tøff. I 1993 ble registrert partnerskap innført, men først i 2009 fikk likekjønnede par inngå ekteskap i Norge. Det ble likevel ikke lov å gifte seg i kirken før i 2017 da en ny vigselsliturgi ble vedtatt av Kirkerådet. I Norges største trekirke har fremdeles ingen homofile eller lesbiske gitt hverandre sitt ja, selv om det er mulig. Eva Marie Jansvik har vært tydelig på at hun er en sokneprest for alle. Hvorfor det er slik at ingen likekjønnede har giftet seg i Mandal kirke er derfor vanskelig å vite. Det som er sikkert, er at forskning flere ganger har avdekket at det er ekstra utfordrende å være homofil på Sørlandet.

Det kan også hende at det lokale pride-toget kan få noen skeptikere til å innse at kjærlighet mellom mennesker er flott.

I dag skal Lindesnes Pride markeres for tredje gang. Det var ingen selvfølge etter den forferdelige skytingen i Oslo for to uker siden. Det er ennå ikke kjent hva motivet for angrepet var, men det har naturligvis skremt mange i LHBT+-miljøet. Det har også ført til flere avlyste pride-markeringer. Arrangørene her har fått grønt lys fra politiet, og de håper og tror at over 300 kommer til å delta på dagens fest som handler om mangfold og fellesskap. Kanskje vil markeringen gjøre det enklere for noen å se at det er mulig å leve fritt, også hvis de er en del av LHBT+ på Sørlandet. Det kan også hende at det lokale pride-toget kan få noen skeptikere til å innse at kjærlighet mellom mennesker er flott.

I dagens avis deler flere fra det lokale LBHT+-miljøet sine historier. De deler for å øke andres forståelse og gjøre det enklere for likesinnede. Det er både raust og tøft gjort å stille opp i disse sakene, men det er dessverre også helt nødvendig. Håpet er at de kun mottar kjærlighet og forståelse i etterkant.