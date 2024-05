Barnerådet i Lindesnes har gjort noe veldig viktig. De har snakket med barn på skoler og barn som er tilknyttet Blå Kors. Gjennom samtalene har barnerådet fått høre historier om jevngamle som ikke har det så godt. Dette har gjort inntrykk, og gjennom selv å være skuespillere, gjenforteller barnerådet historiene i en ny film. Forhåpentligvis er det mange, spesielt beslutningstakere, som får med seg filmen i Buen i neste uke.

Lindesnes er en kommune med mye utenforskap, og det er så klart også en årsak til at vi ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder levekår. De nyeste tallene som finnes viser at 12,5 prosent av alle barn i kommunen lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det vil si at 565 barn, altså like mange som går på Furulunden barneskole, har økt fare for å oppleve svekkede levekår og dårligere livskvalitet enn andre barn.

Barn fra lavinntektsfamilier har lavere deltakelse i barnehager, og de deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter. På skolen gjør de det også jevnt over dårligere enn barn fra familier med bedre råd. Vi trenger derfor ordninger som utjevner forskjellene og som sørger for at alle barn får en god og inkluderende oppvekst. Ordninger som økte sosialhjelpssatser, mer støtte til barnefamilier, gratis skolemat, leksehjelp, nødvendig skoleutstyr og subsidierte fritidskontingenter vil være billigere for samfunnet enn at graden av utenforskap holder seg der den er, eller enda verre, øker.

Det er godt at barnerådet setter søkelys på et stort samfunnsproblem. Det burde vi i lokalavisen også gjort i større grad. Flere av de som bestemmer burde også se på prioriteringslisten sin. Vi har over 20 fulle skoleklasser med barn som lever i husholdninger som i snitt har tjent under 60 prosent av medianinntekten de siste tre årene. Samtidig kuttes det i drift på oppvekst og skoler i Lindesnes kommune. Alt snakket om tidlig innsats i valgkampen virker ganske så fjernt et svangerskap senere.