Lyspunkt i koronamørket

Årets mørketid er sannsynligvis den dunkleste siden krigen. Med fortsatt flere uker igjen til det snur og vi går mot lysere tider, skal landets befolkning gjennom ei travel førjulstid som skaper utfordringer vi ikke hadde før. Selv om pliktene er de samme. Julegavene skal handles inn i like stort omfang, men trengsel i butikkene er mer enn bare bry dette året. Det er også et usynlig fremmedelement som krever minst en meters sikkerhetsavstand mellom julehandlende. Julepynten skal opp og huset vaskes ned. Dressen og bunaden må kanskje renses og julematen handles inn. De mange ulike, men tradisjonelle, oppgavene hver førjulstid bringer med seg, krever tid og krefter. Men så er det alltid en belønning i den stemningen som skapes til slutt.

Samtidig som pliktene har bestått forsvinner de fleste av de hyggelige aktivitetene og gjøremålene i årets førjulstid. Julespill og konserter er avlyst. Julemarkedene er det få igjen av og om noen ennå våger å gjennomføre, er det med strenge koronaregler som rettesnor. Den tradisjonelle førjulskosen som har tatt ned stressnivået i ukene før julaften er i all hovedsak feid av banen.

Det var kanskje årsaken til at helseminister Bent Høie i regjeringens pressekonferanse overaskende tok opp viktigheten av å tenne lys og å dekorere med kranser og girlandere. En stjerne i vinduet er ekstra viktig i år, sa helseministeren for et par uker siden. Og i takt med at både morgenen og tidlig ettermiddag er blitt mørkere, har helseministeren fått mer og mer rett. Lyset som vi deler med andre har mye større betydning i koronaåret enn det har hatt før.

En av dem som har evnet å sette lys på for andre er Sven Christer Veisdal, som i likhet med Høie har sett hvor viktig lys er for årets førjulsstemning. Nærmere 20.000 lys har mandalitten skinnende utenfor rekkehuset i Halsesvingen i Mandal. I avisens kommentarfelt blir Veisdal hyllet av en rekke mennesker som har satt pris på lyspunktet i den mørkeste tiden.

Men det er ikke bare lys som skaper en lettere stemning i førjulstiden. Humøret har variert for de fleste av oss og det er nok mange som har kjent på en større eller lettere koronadepresjon. Humor og glede er derfor også en medisin med effekt. Det er noe av grunnen til at avisens nye Julequiz er laget med et ekstra glimt i øyet dette året. Og selv om man ikke klarer alle spørsmålene, er håpet at man i hver episode likevel trekker på smilebåndet og for et øyeblikk glemmer alvoret som preger. I år blir det viktigere enn på lenge.