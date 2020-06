Splittende smittetiltak

Vis mer

Koronasmitten har hengt over landet og befolkningen i tre måneder og det er ingen som i etterkant mener at smitteverntiltakene har vært forgjeves. Avstand til nestemann og null fysisk kontakt har vært en oppskrift som har reddet liv, men etter en lengre periode med restriksjoner og begrensninger har samfunnet sakte og stødig funnet veien tilbake til normalen.

Slik er det ikke på sykehjemmet i Mandal. Der må Einar Myrseth fortsatt holde en meters avstand til sin kone Aud som bor på sykehjemmet. Det oppleves sårt, og ektemannen sier han er både frustrert og forbannet over at sykehjemmet ikke lar ekteparet ha nærmere fysisk kontakt.

I alle andre hjem i landet har familier gått klar av smittevernregelen på en meter. Det er ingen ektepar i private hjem som har fått samlivet splittet av myndighetenes smitteregler. Selv om fornuften bak avstandsregelen er vanskelig å argumentere mot, bør det være opp til ekteparet selv om de velger å ta på hverandre.

Fysisk kontakt er en grunnleggende del av et samliv, og kjærligheten mellom to mennesker blir fattigere med 100 centimeters avstand. Selv med koronaspøkelset på døra. Forskning viser klart og tydelig at mangelen på fysisk kontakt kan være skadelig og helseødeleggende. En undersøkelse gjort av forskere ved Department of Integrative Medicine ved Beth Israel Medical Center i New York City, viser at noe så enkelt som kroppskontakt senker blodtrykket og hjertebank, styrker immunforsvaret og virker smertelindrende. Den amerikanske psykologiprofessoren Stephen W. Porges har i sin forskning konkludert med at mangel på fysisk kontakt kan gjøre mennesker syke.

Hvis sykehjemmet i Mandal hadde åpnet for at ekteparet Myrseth fikk berøre hverandre som alle andre ektepar i de tusen hjem, hadde kanskje sjansen for at belastningen ved å bo på ulik adresse vært langt mindre. Når landet nå om en uke åpner grensene til Danmark og det har blitt politisk sak hvorvidt Sabeltann skal få skremme for fulle hus, burde i det minste Myrseth få gi sin kone en klem.