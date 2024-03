Det som skulle være en fin lørdag i starten av påskeferien, endte så vondt som den overhodet kunne. Ei jente på syv år døde etter en drukningsulykke i Mandal svømmehall. På grunn av dårlig vær, var det mange familier som var i svømmehallen da drukningsulykken skjedde. Både barn og voksne opplevde altså tragedien på nært hold.

Å oppleve en tragisk hendelse kan sette dype spor. Derfor er det godt at Lindesnes kommune tar seg av familien til jenta, og at Familiesenteret holdes åpent for de som trenger noen å snakke med. Forhåpentligvis kommer mange som var i svømmehallen på lørdag, til å benytte seg av den faglige hjelpen.

To påsker på rad har altså vist oss hvor skjørt livet er. På et blunk kan det aller kjæreste vi har være borte.

At vi ikke skal lenger tilbake enn til oktober i fjor for å nevne forrige tragiske dødsfall til en syvåring i Lindesnes kommune, er nesten ikke til å tro. Lyngdølen Torjus Seland ble, etter en omfattende leteaksjon, funnet død nord for Vigeland. På under et halvt år har to syvåringer i kommunen dødd på dramatisk vis. Det er og blir to barn for mye, og det er klart dette preger oss som bor her.

En annen ting det er vanskelig ikke å tenke på denne påsken, er de to dødsfallene under høytiden i fjor. For ett år siden mistet to unge menn livet i Mandalselva og på Tjøm. To påsker på rad har altså vist oss hvor skjørt livet er. På et blunk kan det aller kjæreste vi har være borte. Ta derfor godt vare på hverandre her og nå, og vær god med de rundt deg. Vi trenger at det meningsløse og forferdelig ikke får ta overhånd. Etter Torjus’ dødsfall så vi hvilket samhold og medmenneskelighet som finnes. Nå er det igjen viktig at vi i Lindesnes kommune står samlet og at vi stiller opp for de som trenger det.