Ungdom i gule, rosa og grønne småbåter har sust opp og ned Mandalselva hver fine ettermiddag en god stund. Det er mange jenter og gutter som har det fritt og godt mens de kjører Summer Fun. 2,3 millioner nordmenn er årlig ute i en fritidsbåt og i kveld går på mange måter startskuddet for sommeren. De fleste har pusset, vasket og polert en god stund og er klare for en skikkelig sankthans-feiring.

Denne sommeren har avisen en serie der folk viser fram båtene sine og deler hvordan de opplever å være på sjøen. Båtlivet er viktig for de lokale og turistene i Lindesnes. I dagens avis er førstemann ut Lars Fjellgård med sin Sealine Flybridge. Han er opptatt av kosen, men også sikkerheten til sjøs. Det er nesten en million fritidsbåter i Norge, og selv om båtturene ofte er idylliske, går det innimellom galt. I dagens sommermagasin er det en stor reportasje med de frivillige på RS Bill. De hjelper når uhell skjer, og i fjor rykket RS Bill ut på over 70 oppdrag mellom Lindesnes og Søgne. Til sammen la de frivillige om bord ned over 80 timer med dugnadsarbeid.

Det er mange andre som også bidrar til at båtlivet her forblir så flott som det er. Skjærgårdstjenesten rydder øyer, Parkvesenet og flere frivillig rydder strendene og Mandal Dykkerklubb drar gang på gang på tur for å hente opp søppel fra havet. De siste årene har mange farlige skjær blitt merket og flere badebøyer har kommet på plass. Det er forståelig at turistene strømmer til om sommeren, og at mange lokale ikke har behov for å reise av sted på ferie. Båtlivet her er i ypperste klasse, og det er svært gode muligheter for å fiske sin egen makrell- eller krabbemiddag.

Sankthans markeres i kveld flere steder i regionen, og det ligger an til å bli sol og lite vind. Forholdene ligger med andre ord til rette for en strålende kveld for både båtkjøring og bålbrenning.