I de siste årene har Mandalsrussen fått skryt for inkludering i lokale, regionale og nasjonale medier. Russ ved Mandal videregående har laget russegruppe for alle som ikke hadde gruppe, og det har de siste to årene blitt trykket opp felles russegensere til hele kullet. Flere russ har sagt at de jobber for en god russetid for absolutt alle. Det forteller også russepresident Emily Berge at er det viktigste for henne. Det har vært godt å lese disse sakene, for de siste årene har det nasjonalt vært mange triste medieoppslag knyttet til russefeiringen. Senest i sist uke kunne vi lese i VG om ungdomsskoleelever ved Dyrløkkeåsen skole i Drøbak som gikk med spesielle pins hvis foreldrene var velstående, slik at rike elever tidlig kunne begynne å planlegge russebusser sammen.

Nå har det også kommet noe å bli gåen av her lokalt. For russen ved Mandal videregående skole har delt russeknutene sine. Sex i et tre eller å drikke 24 enheter på 24 timer, virker jo ikke særlig lurt. Slik som de aller fleste russeknutene noensinne. For det skal da være litt moro og galskap i russetiden. Men én knute er likevel vanskelig å forstå at et såkalt inkluderende russemiljø har på listen over de 100 de kan ta. Nemlig knute nummer 85 som går ut på å «ha frivillig sikker sex med en rødhåret person». Det er bare en knute vil noen si, men det er likevel en knute som ikke hører hjemme i 2024.

Å ha sex med en person med rødt hår er altså såpass spesielt, at byens 18-åringer mener det er noe som fortjener en knute. Det kan umulig føles særlig godt for de som er 16, 17, 18 eller 19 år, går på Mandal videregående skole og har rødt hår. Flere av dem er trolig, som de fleste andre ungdom, usikker nok på eget utseende fra før av. Nå har de også stadfestet svart på hvitt at å ha sex med dem bør gi en knute.

Ungdom er stort sett fantastiske folk. De fleste med gode intensjoner og et ønske om å gjøre verden bedre. De har imidlertid ikke så mye livserfaring og trenger derfor litt guiding innimellom. Sånn var det for de fleste da de var unge. Nå fikk dere litt veiledning, Mandalsruss 2024. Dere må rett og slett ta dere sammen. Oppfør dere som voksne folk, som dere jo tross alt er, og sørg for at alt pratet om inkluderende russetid blir mer enn bare prat.