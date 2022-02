Så har regjeringen fremlagt en lenge etterspurt plan for havvind. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum omtaler planen som «en seier for både Ap og Sp». Det lyder som et tilfelle av politikk som det muliges kunst. For striden mellom de to seierherrene – om de såkalte hybridkablene – har virket ganske uløselig. Nå er det i seg selv positivt at utbyggingsplanene for de to havvindfeltene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord tas et skritt videre. Vindkraft fra havet blir en viktig faktor i arbeidet med å øke tilgangen av klimavennlig energi, og kystnasjonen Norge ligger ikke akkurat i tet i denne sammenheng.

Vel er det vind nok til alle – eventuelt felles ulemper når det ikke blåser – men her handler det også om den norske leverandørindustriens muligheter når oljevirksomheten flater ut. Men når vil vind fra havet blåse inn i det norske strømnettet? Det er fortsatt langt frem, trolig skjer det ikke før godt over i 2030-årene. Og spørsmålet om hvem som tar regningen for utbyggingen, bringer oss rett inn i «hybridstriden» mellom de to regjeringspartiene. All kraft til Norge (Sp), eller åpne for å kunne sende noe også til utlandet (Ap)?

LO, NHO, Rederiforbundet og leverandørindustrien har samstemt presset på for å koble Nordsjø-kraften til det europeiske nettet og ser dette som en forutsetning for lønnsomhet. Bare en slik tilkobling vil sikre utbygging i industriell skala på kommersiell basis uten behov for statlige subsidier, hevder sjefen for Norwea Norsk Vindkraftforening, Åslaug Haga, Vedums forgjenger som Sp-leder. Hvor mye regjeringen ser for seg å betale for utbyggingen, er ikke avklart. Strengt tatt vet man heller ikke hvilke utslag havvinden vil gi i strømprisen for industrien og vanlige folk.

Med regjeringspartienes felles seier skal første del i Nordsjø-utbyggingen sende all kraft på land, mens NVE skal utrede muligheter for og konsekvenser av tidvis å kunne selge ut noe av denne kraften i neste fase. Når regjeringen bestiller en utredning hos sin egen faginstans, bør jo rapporten mottas uten fastlåste konklusjoner og med evne til å se ut over et dagsaktuelt strømsjokk. Når NVE-rapporten foreligger, kan det vise seg om planen var det muliges kunst eller et skjørt kompromiss.