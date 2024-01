NRK er i gang med sin nye Brennpunkt-dokumentar «Ære», og titlene på de fem episodene gir en god oppsummering i all sin gru: Truet av familien. Æresdrapene. Fetteren fra Pakistan. Forsvinningen. Ny flukt.

Første episode viser hvordan politioverbetjenten Jasmina gjør fortvilte forsøk på å redde to unge søsken fra tvangsgifte, mens «Nora» har flyktet fra sine foreldre. Den virkeligheten som utspiller seg i serien er intet annet enn en tragedie for dem som rammes – og viser en svikt i hele samfunnet. Serien gir en grundig dokumentasjon, men avdekker ingen nyhet. For dette er igjen rystende avsløringer.

Det har jo lenge vært kjent at det utøves mye grov urett, og altfor mange overgrep, uten at politi og rettsvesen makter å hindre det. Og uten at verken faginstanser eller det som gjerne kalles storsamfunnet evner å gjøre tilstrekkelig. Tallenes tale vitner om svikt i mange ledd. Ifølge NRK har man hatt ett tusen tilfeller med mistanke om tvangsekteskap de siste åtte årene. 80 av dem er etterforsket. Ett kom for retten. Ingen er dømt. I en tilsvarende dokumenter i Aftenposten i fjor ble summert opp 2437 registrerte tilfeller siden 2004. Ingen fagfolk var i tvil om at det her også er store mørketall.

I det store og hele fremstår det som noe famlende forsøk på å trenge inn i de aktuelle miljøene.

Det ville være for enkelt å påstå at intet er gjort etter at problemene for alvor kom for dagen. Men tiltakene fra myndighetenes side har altså ikke vært i nærheten av å holde tritt med den kunnskapen man har fått gjennom et halvt århundre med innvandring fra land og kulturer som avviker en del fra den norske. I det store og hele fremstår det som noe famlende forsøk på å trenge inn i de aktuelle miljøene. Med et bakteppe av såkalt strukturell diskriminering har det trolig spredt seg noe i retning av en berøringsangst.

Noe som først og fremst må styrkes, er støtteapparatet og oppfølgingen av dem som har mot til å melde ifra. Strafferammene må skjerpes, og loven tydeliggjøres. Men mange krefter i samfunnet må delta i den opprydningen det vil være å få fastslått at «æreskultur» ikke er ærefylt, og at tvang, overgrep og drap er en «kultur» det ikke er rom for i Norge. I den neste mediedokumentaren om æresrelaterte overgrep, bør siste episode ikke hete Ny flukt. Men: De skyldige ble dømt.