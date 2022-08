Leder

Lørdag kommer Erna Solberg til Mandal og Umoe. Solberg har satt seg i bussen, som er dekorert med henne selv med V-tegn og lilla solbriller, mer enn ett år før neste kommune- og fylkestingsvalg går av stabelen. Den lange valgkampen har definitivt begynt, og det er nok ikke lenge før de andre partilederne følger etter.

Grunnen til at Solberg setter seg på bussen mot Sørlandet nå er ifølge Høyre-lederen at kommunevalget ofte får for lite oppmerksomhet. Hun uttaler at kommunevalget drukner litt i rikspolitikken. Det er et paradoks, for det er nettopp slike bussturer fra Solberg, Støre og de andre som de senere årene har tatt mye av oppmerksomheten fra lokale saker og kandidater. En partileder skal så klart være opptatt av å treffe velgere og sette fart på diskusjoner, men plassen rikspolitikerne tok i sist kommunevalg var ikke fruktbar for lokaldemokratiet.

Mediene må så klart også ta sin del av skylden for utviklingen. NRK, TV 2, Fædrelandsvennen og Lindesnes er viktige plattformer for politikere og partier som vil ha ut sine budskap, samtidig som medienes oppdrag er å opplyse og informere velgerne før de skal stemme. Medienes konstante jag etter kampen mellom Jonas og Erna bør derfor dysses ned før neste valg. Mediene bør også droppe å hoppe på alle slags valgstunt kommunikasjonsrådgiverne serverer. Det er så klart kjekt å se en statsminister på den lokale hamburgerkiosken. Vi skal ha noen slike saker, men for mange av dem kan fort føre til at folk blir lei og ikke leser de sakene som virkelig betyr noe.

På bussturen Solberg nå har lagt ut på, skal hun møte folk, bedrifter og samfunnsaktører for å lære og få innspill. Det er den fine delen av valgkampene. Forhåpentligvis fører Solbergs besøk, og senere de andre partiledernes besøk, til at de som bestemmer får god innsikt i hvilke utfordringer industrien nå står i. Den kommende høsten og vinteren kan bli svært tøff, spesielt med tanke på strømutgifter, og det bør Stortinget involveres i allerede nå.