Klatreglede og respekt

Krigsseilermonumentet har siden det ble avduket i fjor vært en turistattraksjon og til glede for lokalbefolkningen og tilreisende. I sommer har monumentet også vært til glede for byens aller yngste i form av å være et yndet klatrestativ. Monumentet som er reist over krigsseilerne, som under krigen la livet som innsats for å holde frakt av mat og varer gående, var aldri tenkt som et lekestativ og naturlig nok frembringer klatringen reaksjoner.

Både mandalspatrioten Nils Reidar Christensen og ordfører Even Tronstad Sagebakken løfter pekefingeren og minner barn og foreldre på hva og hvem monumentet er reist for. Christensen sier det er håpløst av foreldrene å la barna klatre slik Lindesnes har dokumentert gjennom bilder og sak og han påpeker at barna må trampe gjennom et blomsterbed for å komme opp på selve monumentet. Ordføreren sier klatringen vitner om mangel på respekt.

Tidligere i sommer lanserte Mandal Handel og Serviceforening et klatrestativ som ble oppført på Torvet for å skape mer liv og røre rundt handelen i sentrum. Så langt ser det ut til at ungene trives best med å klatre på Krigsseilermonumentet, noe som sannsynligvis ikke resonnerer så godt hos handelsforeningen uten at de har noe skyld i denne sak.

Det er lett å finne argumenter for å hindre ungene i å klatre i Krigsseilermonumentet, som vitterlig er satt opp for å hedre innsatsen til dem som overlevde og dem som omkom på havet for 80 år siden. Samtidig er det lov å glede seg over all oppmerksomhet monumentet og krigsseilerne har fått. Nå er det ikke mange av krigsseilerne igjen og dermed er det vanskelig å få svar på hva dem selv mener om klatringen. Men kan det tenkes at barnslig glede ikke ville utgjøre store sjenansen for dem som etterhvert ble vant til å takle høye bølger, storm, tyske torpedoer og Heinkel bombefly?