Omtrentlig forskning

Forrige uke ble det kjent at «buen» som i sommer ble funnet i Mandalselva, ikke var et våpen fra eldre jernaldertid likevel. Det som av forskere ble bejublet som et meget spesielt funn med en mulig alder på 2000 år, viste seg etter å ha vært undersøkt av Norsk Maritimt museum, kun å være en helt vanlig pinne.

Kulturhistorisk Museum beskrev «buen» innledningsvis som et sjeldent funn, kunne avdelingsleder for kulturminnevern og kulturturisme i Agder fylkeskommune, Yvonne Willumsen, stolt fortelle da bue-nyheten ble kjent i juni. Entusiasmen falt betraktelig da fasiten kom fra Maritimt museum i august.

Skivebommen i tidfestingen av «buen» er for så vidt en uskyldig og til dels morsom sak som nok mange lesere har humret av. Men dette er ikke første gang forskere har bommet grovt i sine vurderinger av gamle funn i regionen. I fjor ble det funnet en hodeskalle og benrester langs Mandalselva. Finneren av levningene satte umiddelbart funnet i sammenheng med Torgersen-forsvinningen fra 1950-tallet. Det var ikke leder for Nasjonallaboratoriene for datering, Marie-Josée Nadeau, enig i og hevdet ganske tidlig at benrestene og hodeskallen dreide seg om to forskjellige lik, funnet på samme sted.

Nadeau mente først at hodeskallen kunne være 400 år gammel og stamme fra 1600-tallet. På tross av at benrester i et par gamle Viking gummistøvler og et gevær ble funnet sammen med hodeskallen, var ikke det nok til å overbevise forskerne om at funnet var langt mer moderne.

Nå er det slik at det er lov å ta feil. Nadeu og Nasjonallaboratoriet for datering gikk etterhvert tilbake på sin første datering og endte opp med en konklusjon om at både hodeskalle og benrester stammet fra Torgersen som hadde vært forsvunnet i om lag 65 år.

Det som er mer alvorlig bak dateringsbommertene er at denne typen undersøkelser ikke bare brukes av arkeologer og forskere som undersøker pilspisser og andre fornminner. Teknologien brukes også som rettesnor under enkelte rettsaker med kriminelt bakteppe. Det er ikke en like hyggelig tanke å vite at selv påståelige rettsvitner kan bomme så kraftig i sine påstander og det kan i andre konsekvens åpne for å betvile fagvitners ellers så ubestridte sannheter av aggressive forsvarere i retten.

For to uker siden ble en skipskanon funnet ved Skjernøy i Mandal av byens dykkerklubb. Kanonen, som er i meget god stand, ble funnet på 20 meters dyp og er nå sendt inn for videre undersøkelser. De første undersøkelsene og anslagene forteller om en kanon fra 1600-tallet. Så gjenstår det å se om den virkelig er så gammel som forskerne hevder, eller om den kan være del av en avansert spøk fra oppfinnsomme metallstøpere.