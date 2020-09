Ungt utenforskap

Nav-leder Sissel Wiig har denne uken lagt fram nye tall over antallet unge uføre i kommunen siste år. Tallene fra Nav viser en dramatisk nedgang fra 21 unge uføre i fjor til kun tre nyregistrerte i år. Nedgangen i tallene kommer ifølge Wiig som resultat av målrettet arbeid for å forbedre den psykiske helsen blant kommunens unge.

Ung ufør er i historisk sammenheng et nytt fenomen. Det er også en stigmatisert gruppe som har og alltid vil slite med samfunnets aksept. Sett i lys av menneskets livsløp er perioden som ung voksen knyttet til forventninger om å være produktiv, utvikle selvstendighet og evnen til å klare seg selv. Kanskje spesielt i den livegne nasjonen vår hvor idealet alltid har vært å klare seg med det man har og skaper selv. At det da har vært så mange, som gjennom å bli erklært ufør har signalisert at samfunnet må ta vare på dem fordi de de ikke evner det selv, kan for mange virke naturstridig.

Samtidig er bagatellisering og grove forenklinger av problemet vitneprov på manglende forståelse for individets utfordringer. Angst, depresjoner og sviktende selvtillit og selvbilde er nok noe mange kan kjenne et snev av i korte perioder gjennom et liv. Når disse utfordringene blir så store og så sterke at det preger et ungt sinn i slik grad at hverdagslige utfordringer blir massive fjell å bestige, blir det for enkelt å bare be dem ta seg sammen. Når angsten blir så stor at lunsjen på arbeidsplassen ender opp som en utfordring eller når møtet med mennesker blir for vanskelig, så taper samfunnet i like stor grad som individet.

Samfunnsnytten av at Nav lokalt har snudd trenden vil være et regnestykke som i rene penger fort kaster av seg. Et liv i trygd koster alle andre mange penger, det er en kjensgjerning ingen klarer å gjemme unna. Samtidig vil harmonien i samfunnet også kunne finne en bedre balanse ved at den enkelte unge også har et meningsfullt arbeid og kan bidra i maurtuen Norge uten å måtte bæres fram av andre. Når tilsynelatende friske mennesker ikke står i arbeid vil alltid de skjeve blikk og oppfatninger være negative. Tallenes retur er således en like stor gevinst for samfunnet som for den enkelte.