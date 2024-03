For de som har ønsket havvindsatsing til Sørlandet, er det klart at auksjonen ikke endte optimalt.

Den aller første havvind-auksjonen i Norge startet mandag morgen. Flere grupperinger, eller konsortier som det heter, var invitert med til å by på utbyggingen av havvind på Sørlige Nordsjø II. To av grupperingene har lenge hatt intensjonsavtaler med Windport, et datterselskap til GOT, og det var derfor knyttet stor spenning til hvem som kom til å gå seirende ut av den historiske auksjonen.

Auksjonen var lagt opp slik at aktørene skulle underby hverandre med hvor mye statsstøtte de vil trenge for å bygge bunnfaste vindmøller helt sør i Nordsjøen. Onsdag formiddag innkalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) til pressekonferanse. Der ble altså vinneren annonsert, og Ventyr vant med en bud på 115 øre per kilowattime. – Når den vindvektede månedlige strømprisen går under 115 øre, er det staten som utbetaler differansen til Ventyr. Når den går over 115 øre, utbetales dette til staten, forklarte Aasland på pressekonferansen.

Windport har ikke hatt intensjonsavtale med det Belgisk-nederlandske selskapet. Det betyr at det ikke gikk slik det lokale selskapet hadde håpet på i første omgang. Samtidig er Turid Storhaug, direktør innen strategi og salg i Windport i Mandal, klar på at hun gleder seg over at havvindsatsingen er i gang. Hun forteller at GOT nå skal jobbe for å opprette en dialog med Ventyr om mulighetene i Mandal og omegn. Hun legger også vekt på at allerede neste år kommer det nye tildelinger.

At auksjonen ble vellykket, altså at det ble budkrig og en vinner, er en seier for regjeringen som har mål om å ha produksjon på de første havvindparkene innen 2030. For de som har ønsket havvindsatsing til Sørlandet, er det klart at auksjonen ikke endte optimalt. Ingen her har intensjonsavtaler med vinneren. Nå blir det store spørsmålet om dette på lang sikt vil bli en seier for Norge AS. For det er ingen garantier for at staten, som må kompensere prisen når ikke det blåser, kommer til å tjene store penger på prosjektet.