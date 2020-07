Hastende hyttekjøp

Hyttemarkedet i regionen og Sørlandet sett under ett er brennhett i disse dager. Med høyst begrensede utreisemuligheter og få reisemål å velge mellom, har nordmenn avfunnet seg med at sommerferien for mange blir gjennomført innenlands. Det har satt spor hos landsdelens hyttemeglere som knapt rekker å legge objektene på Finn før budkrigene er i gang. Potensielle hyttekjøpere blafrer med tusenlappene og reiser langveisfra for å være med i budkriger langt over prisantydning.

Denne uken ble en hytte i Skogsøysund øst for Mandal solgt for solide 9,35 millioner kroner. Den nye eieren, Harald Haukås fra Stavanger, satte seg i bilen når hytta ble lagt ut og noen få timer senere var landstedet i rogalandfamiliens eie. Aldri før har meglere sett et så kjapt omsettelig hyttemarked som i årets koronasommer. En rekordlav rente har gitt ferielystne hyttekjøpere større mot i markedet og impulskjøp i millionklassen ser ut til å ha blitt vanlig. Også overtakelsestiden har gått ned og utålmodige kjøpere vil gjerne ha nøkkelen i labben like etter budkrigen er over. Borte er både utvask og istandgjøring nå som feriedøgnene er dyre og de nye eierne vil ta i bruk sine nye feriesteder.

Megler på rekordsalgsobjektet i Skogsøysund, Jon Andreas Røsstad, sier at interessen for hyttene er rekordhøye. Ved rekordsalget var det ifølge megleren over 40 budgivere med i dansen, noe som er svært sjeldent. Megleren forteller også om kunder på venteliste som ivrer etter å slå kloa i drømmestedet langs kysten. Frykten for å la koronaviruset ødelegge ferieidyllen har lokket fram en kjøpelyst helt uten sidestykke.

Spørsmålet er hvor lenge selgers marked vil vare langs den ettertraktede kystlinjen og kanskje enda mer spennende: Hvordan ser landskapet ut når koronasmitten faller og renten stiger? Nye hytteeiere med nysignerte millionlån kan nok nyte vakre sommerdager med lave avdrag uten bekymring, men kan fort få seg en feriebaksmell når regnet setter inn og overtidsjobbing ikke er nok til å stagge banker som vil ha mer.