Leder

Mandalskameratene og A-lagstrener Frank Våge Skårdal er enige om å avslutte samarbeidet etter sviktende resultater. Før sesongen uttalte Skårdal at laget hadde ambisjon om å rykke opp til 2. divisjon.

Fasit etter halvspilt sesong er 10. plass og kun to poeng mer enn Randesund på nedrykksplass. Gang på gang denne våren har Skårdal uttalt at laget ikke var gode nok, eller at MK egentlig var best, men at resultatet ikke speiler kampbildet. Det er klart at en klubb som ønsker å bli en del av norsk toppfotball igjen, må ta grep.

Skårdal ble ansatt høsten 2020. I en liten periode fikk han trene MK som normalt, men breddefotballen var lenge underlagt strenge koronarestriksjoner. Først i slutten av juli 2021 fikk Skårdal lede MK i en offisiell kamp. Laget røk rett ut av cupen mot Arendal, men serien begynte bra.

Etter å ha sett MK slå Brodd 5-0 på Midjord øynet mange med grønt hjerte et håp. Å rykke opp til 2. divisjon og bli en del av toppfotballen er noe ganske annet enn å ha laget i breddefotballen. Drømmen holdt i en måneds tid. Det ble etter hvert spilt såpass dårlig fotball at Gudan til slutt havnet på 11. plass på tabellen. Nå er MK der igjen.

For 20 år siden var det 1. divisjonsfotball og gjentatte seiere over Start. Tribunene i Idrettsparken var ofte stappfulle og Makrelstimen lagde fest på både hjemme- og bortekamper. Opprykket i 2001 og supersesongen i 2003 er fremdeles de beste fotballminnene til mange mandalitter. Det var også flere spennende sesonger mellom 2004 og 2009. Det kom likevel med en pris. Klubben har måttet bruke mange år på å friskmeldes økonomisk.

Første gang MK rykket ned til 2. divisjon ble det trykket grønne t-skjorter med teksten «mi ska bare ned å snu igjen». Det har vært en bølgedal siden og for bare fire år siden spilte Gudan i 4. divisjon.

Heldigvis har det blitt tatt flere gode grep siden den gang. Nå er MK en mer robust klubb, og barn og unge prioriteres. Det vil alltid oppstå en verdidebatt i slike sammenhenger. Skal MK lønne spillere som bruker fem kvelder i uken på treninger, eller skal pengene i klubben brukes på bredden. En ting er sikkert, og det er at opprykk og senere spill i toppfotballen ikke kan baseres på dugnad.

Samtidig bør barn og unge fortsatt prioriteres i MK. Derfor er 2. divisjon et fornuftig mål. Da kan spillerne kompenseres, men ikke fulltidslønnes. Da vil byen igjen få en klubb i toppfotballen, og de unge talentene vil få en arena de kan ta store steg i. Det bør være et mål for MK å klare dette, gjerne allerede høsten 2023. For å få det til, må en ny trener gis forutsetningen for at MK kan snu.