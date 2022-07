Leder

To lokale festivaler lagde mye liv i helgen: KrissLee og Sydli. Tidligere i sommer har det vært arrangert Mandaljazz, og det er flere likheter mellom de tre festivalene. Alle festivalene er laget av unge mandalitter født mellom 1986 og 1990, alle inneholder en rekke konserter og alle gir opplevelser til både lokale og turister om sommeren. På tross av likhetene er det også flere forskjeller. KrissLee er en stor venners venners fest med lokale pønk-, rocke- og countryband. Mandaljazz er opptatt av musikken, og folk i alle aldre kom i år til åpningskonserten i Uranienborg. Sydli kan derimot ses på som mini-versjonen av Palmesus, som trekker unge, danseglade mennesker.

Det som er sikkert, er at alle de tre festivalene er med og beriker kulturlivet i byen.

KrissLee ble startet som en bursdagsfest for Kristoffer Lie Loftheim i foreldrenes hage på Vestnes. På få år vokste musikkfestivalen såpass at Lie Loftheim og kameratene måtte leie inn festivaldoer, få inn kokk og ta inngangspenger, der overskuddet hvert år har gått til et veldedig formål. Da koronaen kom måtte festivalen ta ett pauseår. I fjor var et også restriksjoner, og derfor ble festivalen tatt ut av Neseveien og inn i en begrenset utgave på Kulturfabrikken, hvor den også ble avholdt i år. Denne helgen deltok flere hundre på festivalen som ble avholdt for 15. gang og som i årenes løp har tjent inn nærmere to millioner kroner til veldedige formål. At festivallederen og vennene har blitt eldre vises også igjen i de siste årenes program, for nå koser også barn seg på «BarnsLee».

Noen år etter KrissLee dukket Mandaljazz opp. Festivalen ble startet av Eirik Kristensen, Erik Kimestad Pedersen og Morten Saanum Bessesen i 2014, og har over tid blitt en godt etablert festival. I 2016 fikk Mandaljazz en stor stjerne i boka av musikkeksperter da selveste Sun Ra Arkestra var i line-upen. Festivalen har fortsatt å få inn anerkjente artister, og antall festivaldeltakere var i år over 700.

Den ferskeste lokale musikkfestivalen, Sydli, er allerede etter få år blitt den som har vokst seg størst av de tre med tanke på antall deltakere. I helgen ble Andorsengården og parkeringsplassen foran gjort om til det festivalsjef Robin Strand Berge kaller en tropisk oase. På sand og kunstgress, omgitt av palmer, danset rundt 1500 mennesker til Klaas’ hit «Infinity». Strand Berge har drømt stort hele veien, og det er helt umulig å spå hvordan Sydli-festivalen vil se ut fremover. Det som er sikkert, er at alle de tre festivalene er med og beriker kulturlivet i byen.